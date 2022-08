"José Saramago e uns Documentos do Diabo" na Torre do Tombo

A decorrer no âmbito das celebrações do centenário do escritor, a exposição atravessa as diferentes etapas da vida do escritor, através de testemunhos provenientes de diversos acervos, inclui correspondência, fotografias inéditas, documentos pessoais, como uma carta à filha, Violante Saramago Matos, quando da detenção desta na sequência do 1.º de Maio de 1973, e os processos da polícia política da ditadura, PIDE/DGS, movidos ao autor de “Ensaio sobre a Cegueira”.O percurso de Saramago como editor livreiro, tradutor e jornalista, no Diário de Lisboa e no Diário de Notícias, é também evocado, a par do seu ofício de escritor, antes e depois de “Levantado do Chão”, publicado em 1980.São também mostradas traduções de títulos da sua obra, em línguas tão distintas entre si como albanês, bengali, estónio, japonês e romeno.A exposição fica patente até ao próximo dia 6 de setembro.