José Tolentino Mendonça vence primeira edição do prémio da Fundação Ilídio Pinho

O presidente da República diz que José Tolentino Mendonça é um excecional símbolo da projeção espiritual de Portugal no mundo. Marcelo Rebelo de Sousa juntamente com o autarca do Porto entregaram o prémio ao cardeal português.



Em setembro, José Tolentino Mendonça foi nomeado pelo Papa Francisco prefeito do novo Dicastério para a Cultura e a Educação. O cardeal madeirense de 56 anos passa a tutelar a rede escolar católica do mundo inteiro e a coordenar o diálogo da Igreja universal com a cultura.