Jovens da Covilhã vão ensinar os mais velhos a trabalhar com computadores

O projeto surge no âmbito do programa governamental com o mesmo nome e visa promover o "diálogo intergeracional entre os que têm competências digitais e aqueles que podem estar infoexcluídos por não terem competências básicas no mundo digital", informou hoje, na sessão pública do executivo municipal da Covilhã, a vereadora com o pelouro da Educação, Regina Gouveia.

De acordo com a autarca, o centro vai começar a funcionar em março e deve envolver 45 jovens mentores, oriundos do Conselho Municipal da Juventude e da Universidade da Beira Interior e dos centros Qualifica.

"Queremos aumentar a literacia digital, partilhar experiências entre gerações, combater o isolamento de adultos (em particular dos idosos) e promover a utilização da internet em segurança", sustentou.

o projeto, sublinhou Regina Gouveia, também abarcará adultos não idosos, sendo que, nesses casos, os principais objetivos do projeto passam por facilitar a procura de emprego e o acesso aos serviços digitais.

"É um projeto em que os mentores são os jovens e os alunos são os adultos", reiterou a vereadora deste município do distrito de Castelo Branco, que é presidido pelo socialista Vítor Pereira.