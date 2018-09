Jovens que chegaram ilegais aos EUA contam histórias em álbum de jazz

Lusa28 Set, 2018, 07:39 | Cultura

A produção dividida entre Los Angeles, Miami e Nova Iorque tem a participação de 53 "sonhadores", como são denominados, jovens que foram levados ilegalmente para os Estados Unidos em criança e passaram a estar protegidos de deportação com o programa Ação Diferida para Imigração Infantil (DACA, na sigla em inglês) que a Administração de Donald Trump decidiu terminar.

O álbum "American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom" é lançado hoje nas plataformas de streaming e canais digitais e terá também uma versão física, à venda na Amazon e nos sites da editora BFMjazz e do músico John Daversa.

Os 53 "sonhadores" são originários de 17 países, incluindo Brasil, e residem em 17 Estados norte-americanos, tendo gravado em várias localizações. A produção esteve a cargo de Doug Davis e Kabir Sehgal, com edição da BFMjazz.

"O motivo para fazer isto é dar notoriedade ao problema e mostrar que não é uma estatística, são pessoas", explicou John Daversa, músico de jazz com diversas nomeações para os prémios Grammy que idealizou e orquestrou o álbum lançado hoje.

A sua intenção foi dar-lhes uma forma de "contar a sua história através da música a pessoas que não os conhecem", para que "possam decidir por si", disse o próprio.

Durante o processo de exploração, Daversa percebeu que "muita gente nem tinha conhecimento do problema", que afeta quase 800 mil jovens. "Cresceram aqui, toda a sua vida é aqui, são membros que contribuem para a sociedade", caracterizou o músico.

A lista de canções é composta maioritariamente por `covers`, como "Living in America" e "America The Beautiful", mas com arranjos muito diferentes.

"Queríamos pegar em músicas que as pessoas conheciam, desconstruí-las e reimaginá-las", disse Daversa. Uma "experiência incrível" que terá continuidade em concertos ao vivo, com o primeiro espetáculo marcado para Los Angeles a 04 de novembro.

As canções são intercaladas por faixas em que nove "sonhadores", que são músicos profissionais, contam como chegaram aos Estados Unidos, o que fazem e o que sonham: eles são Salvador, que foi levado do México e toca clarinete, Saba, pianista do Paquistão, o rapper do Senegal Caliph, a cantora da Venezuela Daisy, Denzel de Singapura, que toca trombone, a baterista Alicia do Peru, Juan Carlos, organista mexicano, Maria, que toca flauta e veio da Venezuela, e Edson, poeta e trompetista do México.

"Espero mudar mentes", disse Daversa: "Tudo o que quero fazer é continuar a discussão sobre isto. É uma afirmação musical que convida as pessoas a debruçarem-se".