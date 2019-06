Junho declarado Mês da Herança Nacional Portuguesa na Califórnia

Lusa06 Jun, 2019, 07:27 | Cultura

A passagem da medida foi fundamentada, segundo o resumo do conselho legislativo, na história da emigração portuguesa para a Califórnia e no papel da comunidade lusodescendente no Estado, a maior do país.

"A resolução é mais uma prova da importância da comunidade portuguesa na Califórnia e da simpatia que inspira", disse à Lusa a cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Maria João Lopes-Cardoso.

"Penso que a tradição se irá continuar a manter", acrescentou a cônsul-geral, que recebeu a SR45 (resolução do senado n.º 45) das mãos do senador Henry Stern, no capitólio, em Sacramento.

A passagem no Senado sucedeu a aprovação da resolução ACR 30 na Assembleia estadual, depois de introduzida pelos representantes Rudy Salas (32.º distrito) e Cecilia Aguiar-Curry (4.º distrito), sendo a sexta vez que tal acontece neste órgão legislativo.

O texto da medida lista vários nomes proeminentes de lusodescendentes na Califórnia, incluindo John Phillip Sousa, que compôs a marcha "Stars and Stripes Forever", a poeta Emma Lazarus, cujo soneto sobre a Estátua da Liberdade, "The New Colossus", continua a ser recitado, o arquiteto William L. Pereira, que desenhou a Pirâmide Transamerica em São Francisco, e a cantora Carmen Miranda.

"Os luso-americanos deram contributos valiosos e substanciais a todas as facetas da vida na Califórnia, incluindo a indústria do entretenimento", lê-se no texto da resolução, que dá os exemplos do músico Joe Perry e os atores Tom Hanks, James Franco e Mary Astor.

É ainda mencionada a influência dos emigrantes portugueses na agricultura e em áreas como tecnologia, educação, serviço público e construção, e a importância do Museu Histórico Português em São José, erigido pela Sociedade da Herança Portuguesa da Califórnia.

A criação da Coligação de Luso-Americanos da Califórnia em 2016, com o patrocínio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento ((FLAD), e o Plano Estratégico para o ensino de português, elaborado em 2018, também foram referidos como passos importantes da comunidade no Estado.

Junho foi escolhido para celebrar a herança portuguesa por causa do Dia de Portugal, que é comemorado no segundo sábado do mês por designação da Sociedade da Herança Portuguesa da Califórnia.

Henry Stern representa o 27.º distrito no Senado Estatal da Califórnia e é filho da atriz luso-americana Laure Mattos e do ator Daniel Stern.

Rudy Salas afirmou, em comunicado, que se submeteu recentemente a um teste de ADN e descobriu que tem sangue português.