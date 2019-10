Katty Xiomara cria peças recicladas para 2020 e anuncia aposta no `ecodesign`

Foi ao som de `Hurt,` de John Cash, e de "Fifteen feet of pure white snow", de Nick Cave and the Bad Seeds, que Katty Xiomara apresentou na Tipografia do Conto (Porto) a coleção "After now", um trabalho com preocupações ambientais e que a própria criadora garante que vai marcar uma viragem na sua carreira de `designer`, revelou hoje aos jornalistas.

Xiomara apresentou uma coleção mais sustentável com peças reutilizadas, recicladas e multifuncionais, que se transformam em novas peças com a ajuda dum simples botão ou dum cinto.

A tendência para ter coleções mais amigas do ambiente, com peças de vestuário intemporais é o plano traçado para o futuro das coleções da `designer` que encerrou na noite de quarta-feira o primeiro dia de Portugal Fashion com um desfile/performance numa antiga oficina de tipografia, transformada no hotel Tipografia do Conto.

Fazer menos peças, mas que sejam multifuncionais e se possam vestir de diferentes formas, sem necessidade de grandes artimanhas" é o caminho que Katty Xiomara quer percorrer, assumindo que todos, e não apenas os criadores de moda, têm muito "lixo nos armários".

A ideia da nova coleção foi "dar vida a essas peças", com "mais cuidado na escolha de materiais.

"Temos polyesters, mas reciclados (...), utilizámos alguns algodões orgânicos, mas não na sua totalidade, que acabámos por equilibrar com algodão normal, porque na verdade o algodão orgânico não é assim tão sustentável como parece. Temos algumas sedas, mas em equilíbrio", descreveu Katty Xiomara, assumindo que quis, sobretudo, tentar passar uma consciência de que não é necessário comprar muito para conseguirmos vestir melhor".

Katty Xiomara apresentou também o seu primeiro livro, intitulado "Reflexos - Um guia do bem inVestir" que pretende ser uma ferramenta para que as pessoas percebam que "não é necessário ter muita roupa para vestir bem no dia a dia e continuar a ser limpos e cuidados", disse a `designer`, recordando que antigamente a mulher tinha um ou dois fatos mais elegantes para ir para a missa ao domingo ou para ir ao médico e depois tinham dois fatos para ir para o escritório.

Katty Xiomara assume que tanto o "ecodesign", como a "sustentabilidade" são "difíceis de conseguir", mas observa que está a tentar, criando, por exemplo, "peças que são blocos de cor e que têm uma única matéria-prima".

No primeiro dia do Portugal Fashion destacam-se também os desfiles de meia dúzia de novos talentos da moda em Itália, que venceram o Milano Moda Graduate 2019, um projeto da Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI).

Até ao próximo sábado vão passar pelo 45.º Portugal Fashion do Porto nomes como Miguel Vieira, Luís Buchinho, Diogo Miranda, Hugo Costa, Sophia Kah, Marques`Almeida, Pedro Pedro, Alexandra Moura, Susana Bettencourt, Maria Gambina, Alves/Gonçalves, Estelita Mendonça, Inês Torcato, Carla Pontes, entre outros.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal e financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.