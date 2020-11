Kia Henda. Reconciliação só vai acontecer se for reconhecida tragédia da escravatura

Kia Henda é o autor de "Plantação - Prosperidade e Pesadelo", projeto vencedor de um concurso lançado pela Câmara Municipal de Lisboa para a criação de um memorial da escravatura, ideia originada nas propostas para o Orçamento Participativo de Lisboa de 2017/2018.

O artista idealizou uma plantação com 540 canas de açúcar de quatro metros de altura, em alumínio lacado a preto, assentes num piso da mesma cor, e uma zona com bancos de betão em círculo, onde os visitantes poderão sentar-se "para contemplar e refletir sobre o monumento, ou para apresentar eventos culturais", descreveu, em entrevista à agência Lusa.

Questionado sobre a reação que espera dos visitantes do memorial, e sobre a segurança do monumento, numa altura em que o racismo tem sido alvo de debate, em Portugal, e no estrangeiro, devido à ação de movimentos de extrema-direita, Kiluanji Kia Henda diz estar consciente de que "tem aumentado cada vez mais a tensão racial".

"A demonstração do ódio racial tem-se manifestado, infelizmente, com maior frequência. O memorial, por ser arte pública, está suscetível de ser vandalizado. Mas nessa altura, ele já não será meu, vai pertencer à cidade de Lisboa", declarou.

Henda, que tem vindo a pesquisar os temas da memória colonial e os seus símbolos, e também os movimentos migratórios globais, usa habitualmente a fotografia, o vídeo, a instalação e a `performance` nos seus trabalhos, apresentados já em Angola, Portugal, França, Itália, Alemanha, Polónia, Brasil, Estados Unidos, Austrália e China.

Para o artista angolano, "o mais importante é a consciencialização das pessoas sobre essa parte da História de Portugal, de forma a não cair numa amnésia coletiva. Cabe ao Estado português a proteção dessa memória, e a sensibilização das pessoas para que seja respeitado" o monumento.

"O memorial vai confrontar-nos com um período histórico trágico e catastrófico que não pode cair no silêncio", admitiu o artista de 41 anos, sugerindo que outras iniciativas públicas deveriam avançar no sentido de levar luz ao passado, nomeadamente no conteúdo dos manuais escolares, "porque os portugueses estiveram diretamente envolvidos no tráfico de escravos, e é preciso dizer e escrever manifestamente que foi errado".

"Não se pode fingir que não aconteceu nada. Portugal deve confrontar-se com a sua História, e acabar com as omissões e os subterfúgios sobre esta questão, elevando os sentimentos de amor ao próximo e de respeito", apelou, sublinhando que o trabalho que está a fazer com o monumento "é simbólico" e, na sua qualidade de artista, prestou-se a pensar e criar um projeto "que pudesse unir um propósito de reflexão e meditação".

Para Kiluanji, ser escolhido para levar a cabo este projeto "foi uma alegria, mas também [é] uma grande responsabilidade" criar um memorial "desta dimensão": "É uma responsabilidade muito pesada, porque sei que vai ter um impacto na sociedade quando for concretizado", disse, acrescentando que "ser artista é um ato de coragem".

Questionado pela Lusa sobre a sua posição, se se assume um artista ativista político e social, Kiluanji Kia Henda rejeitou esse rótulo porque o considera "um desrespeito" para com os "verdadeiros ativistas", que "agem noutro domínio".

"Nas obras que eu faço existe, sim, uma consciência social e política, mas o meu compromisso é para com a poesia e a metáfora", distinguiu, ressalvando, no entanto, que "a arte pode ser um suporte" para essa expressão da realidade humana contemporânea.

"Em primeiro lugar, sou um artista e, por vezes, há questões sociais e políticas em que participo", fez questão de esclarecer o artista distinguido em 2012 com o Prémio Nacional de Arte e Cultura do Ministério da Cultura de Angola.

Ainda sobre a escravatura e as suas vítimas - tema do monumento -, o artista angolano ressalva que este processo ligado ao passado, não tem a ver com culpabilização: "O que se pede é empatia e reflexão porque o tráfico de pessoas continua a existir hoje, em todo o mundo, até mesmo na própria Europa", alertou.

Os movimentos que eclodiram em alguns países, nomeadamente no Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, defendendo a remoção de estátuas de personalidades históricas implicadas no esclavagismo, não surpreenderam o artista: "Os pedestais deviam ser espaços sem validade permanente. Nenhum monumento deve durar para sempre. Deve haver um questionamento com a consciência da atualidade. O que se fez ontem aos povos, de violação dos seus direitos, hoje é inaceitável", argumentou.

"Não podemos viver com um legado exposto publicamente de pessoas que fizeram algo tão monstruoso", acrescentou, defendendo que "a reconciliação com o passado só pode acontecer desde que se reconheça primeiro, os erros do passado".

"Se não houver a coragem de reconhecer os erros cometidos no passado, não existe reconciliação possível. por isso esse medo que existe até hoje desse posicionamento das extremas direitas e desse negacionismo histórico que existe até hoje. Vêm perpetuar essa dor, essas tragédias e dar-lhes continuidade", disse.

Para Kiluanji Kia Henda, o monumento em que está a trabalhar "é um símbolo que pode ajudar a sarar certas cicatrizes", e sugeriu outras medidas, como "promover políticas de comércio mais justo entre a Europa e África, que podiam servir para essa reparação".

A expectativa -- disse à Lusa - é que o projeto "Plantação -- Prosperidade e Pesadelo" esteja concluído no final do primeiro trimestre de 2021.