Kiev atingida por bombardeamentos russos

A capital ucraniana acordou por volta das 5 horas com o som das sirenes. Três horas depois ouviram-se várias explosões muito próximo do centro da capital ucraniana. Os enviados da RTP, revelam que o ataque russo visou as infraestruturas ferroviárias e que vários prédios ficaram com as janelas danificadas.