A artista plástica Carolina Piteira criou para a exposição "Know Your Place - No Teu Lugar" criou mais de 20 quadros, com base em comentários e perguntas desconfortáveis que tem ouvido ao longo da vida, por ser mulher, como como refere a Margarida Vaz, jornalista da Antena 1.

A exposição "Know Your Place - No Teu Lugar" é uma reflexão sobre os supostos papéis das mulheres na sociedade. A exposição decorre na galeria da Rua Nova do Almada, Número 48, no Chiado, em Lisboa.