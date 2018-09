Laboratório de Artes de Montanha Graça Morais arranca em novembro em Bragança

Lusa26 Set, 2018, 21:27 | Cultura

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) é a entidade que coordena este projeto, formalizado em julho, em Bragança, com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e apresentado como "pioneiro no país", envolvendo várias entidades.

O presidente do IPB anunciou hoje que "dia 17 de novembro (será) o lançamento oficial do laboratório associado à inauguração de uma exposição de pintura da artista Graça Morais", a pintora em torno de quem surgiu este projeto para, além do estudo da obra desta e outros artistas, fazer a recolha das manifestações culturais da região e promover eventos ligados às artes.

O projeto foi, como explicou à Lusa o presidente do IPB, aprovado em Conselho de Ministros no âmbito das medidas nacionais de coesão territorial.

O processo para começar a funcionar está a andar e o politécnico já publicou o edital para recrutamento de um investigador doutorado para trabalhar nas áreas da recolha de manifestações culturais da região.

Logo que o concurso "esteja concluído dentro de um ou dois meses, começará de imediato a trabalhar".

Segundo disse, numa fase posterior, "logo que haja condições financeiras" serão contratados mais investigadores para fazerem a dinamização cultural associada ao laboratório.

"O que se pretende com este laboratório é que investigar a cultura, as manifestações culturais e os seus atores e o trabalho que têm feito, recolher esse trabalho, sistematizá-lo e disponibilizá-lo ao público", apontou.

O projeto ambiciona também "fazer da região um "hub" (centro) de manifestações culturais, atraindo artistas de todo o mundo, cursos de verão, simpósios, seminários, workshops, residências artísticas e todas as possibilidades de juntar artistas para que criem conjuntamente", segundo ainda o responsável.

"Gostaríamos de criar de facto na nossa região um centro das artes, é essa a ambição deste laboratório", enfatizou.

A ideia foi impulsionada pelo ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, com a perspetiva de que "vai criar um novo foco de emprego científico" que permitirá a investigadores e estudantes do politécnico de Bragança estudar a obra da pintora Graça Morais.

O projeto foi apresentado como pioneiro no país e junta várias entidades, além da própria pintora Graça Morais que disponibilizará a sua obra para estudo.

Entre os parceiros estão a Câmara de Bragança, Instituto Politécnico de Bragança, Centro de Arte Contemporânea Graça Morais (Bragança), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da universidade Nova de Lisboa, Instituto da História da Arte e apoio da Fundação da Ciência e Tecnologia.