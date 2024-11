LEFFEST. Ator francês Karim Leklou deseja boa sorte a Rúben Amorim

Foto: Margarida Vaz

O futebol nacional desperta interesse, mesmo por quem não é português. O ator francês Karim Leklou desde jovem acompanha as equipas e os jogos da Primeira Liga Portuguesa.



O ator está em Portugal, vem ao LEFFEST apresentar o mais recente filme em que participa, ''Le Roman de Jim''.



Ao microfone da Antena 1 desejou sucesso a Rúben Amorim no Manchester United e manifestou confiança no Sporting, acredita que vai continuar no caminho das vitórias.