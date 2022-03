Leiria anuncia equipa de curadores para a cultura e regresso do festival Entremuralhas

Na apresentação do novo diretor artístico da Cidade Criativa da Música Unesco - o pianista e compositor Daniel Bernardes -, Anabela Graça explicou que entre julho e dezembro a programação de Leiria vai refletir a aposta em curadorias "como forma de especializar mais a oferta" do município.

Além de Daniel Bernardes para a música, Leiria conta com o ex-ministro da Cultura Luís Filipe Castro Mendes como responsável pela poesia, no festival Ronda Poética, enquanto Gui Garrido assume a curadoria do Castelo de Leiria, no novo Projeto Ágora.

Já antes tinham sido anunciados Bruno Carnide e Cátia Biscaia como responsáveis da programação de cinema do mimo - Museu da Imagem em Movimento e Adélio Amaro na direção artística do Agromuseu da Ortigosa, dedicado à vida rural e cultural popular.

"São nomes creditados, tanto a nível nacional como internacional", que "têm talento e obra feita", frisou a vereadora, justificando a aposta como "consequência da candidatura a Capital Europeia da Cultura", da qual Leiria ficou afastada.

"O processo obrigou-nos a pensar no que estávamos a fazer", afirmou hoje a responsável, levando à elaboração do Plano Estratégico Municipal da Cultura.

"Um dos eixos desse plano é passar a programação para especialistas nas diferentes áreas. Estamos a dar resposta a um diagnóstico que foi feito e que foi transcrito como orientação para o município de Leiria".

Anabela Graça avançou que em 2022 o município vai investir meio milhão de euros no apoio, "na totalidade ou quase totalidade", de um "conjunto de projetos na área da cultura em Leiria".

Uma das parcerias dessas parcerias será o Entremuralhas, festival de música gótica e independente, que está de volta em 2022.

Segundo a vereadora, a 11.º edição do Entremuralhas "vai voltar novamente ao Castelo" de Leiria e leva à cidade "a música e a dimensão internacional de uma forma muito envolvente".

O programa está a ser desenhado entre o município e a associação que organiza o festival, a Fade In, e, de acordo com Anabela Graça, irá contemplar programação dentro e fora do castelo.