Leiria aposta em nova agenda para criar "pontes entre a cultura e o quotidiano"

A publicação, que ganha um espaço `online` (em www.leiriagenda.cm-leiria.pt/pt), mantém a periodicidade semestral e surge este mês num formato mais reduzido, anunciou a Câmara de Leiria, que pretende tornar a ferramenta de divulgação "mais prática e fácil de utilizar no dia a dia".

"Desta forma, dá-se palco à diversidade artística, enquanto trabalhamos para democratizar o acesso e a fruição da oferta cultural pelos cidadãos", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Leiria.

Segundo Gonçalo Lopes, a nova agenda pretende "arquitetar pontes entre a cultura e o quotidiano de cada um", desafiando "a população a incluir, cada vez mais, a vivência cultural nas suas vidas".

Os novos suportes de divulgação assumem "a ambição de consolidar a cultura como elemento marcante do quotidiano da nossa comunidade".

Além da seleção de manifestações artísticas, entre as quais a música, o teatro, a dança, o cinema, a literatura ou a poesia, a nova versão da Leiriagenda surge com um objetivo mais abrangente, para informar também sobre iniciativas relacionadas com desporto, desenvolvimento económico, ambiente, desenvolvimento social e saúde, "de forma intuitiva, responsiva e acessível".

A ferramenta hoje apresentada enquadra-se no Plano Estratégico Municipal da Cultura, elaborado para "transformar Leiria numa cidade propícia à criação artística e fruição plena e plena expressão cultural e criativa dos seus cidadãos", sublinhou a vereadora da Cultura.

Anabela Graça defendeu que a reformulação e a presença digital vão "ampliar as possibilidades de divulgação e comunicação da programação do município e do tecido associativo em diferentes áreas, afirmando Leiria como marca e território".

Entre a programação para o próximo semestre, a vereadora destacou os diversos festivais, como "o Festival de Música em Leiria, o Nascentes ou o Criajazz e os festivais de teatro, tais como o Festival de Teatro Juvenil, Sinopse e Novos Ventos".

No âmbito das artes plásticas, Leiria aposta em "`project rooms` e instalações artísticas", e no cinema o protagonismo vai para o festival de curtas-metragens Leiria Film Fest e ciclo documental Hádoc. Já quanto à poesia e literatura, haverá nova edição de Ronda Poética e uma novidade que já arrancou no início de 2023, "Uma conversa entre nós", série de encontros mediados por Luís Osório.

A outro nível, a vereadora lembrou a realização nos próximos meses da Exposição Nacional de Olaria, da Feira de Maio ou do Festival das Crianças, "bem como toda a oferta de serviços educativos que assegura a interface entre a educação e a cultura".