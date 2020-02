Leiria candidata-se a Cidade Europeia do Desporto em 2022

Na quarta-feira, a cidade lança a candidatura, sob o lema "Leiria é de todos e para todos", suportada na ideia de que "a atividade física é um eixo prioritário da intervenção municipal desde há largos anos", explica à agência Lusa Carlos Palheira.

"O desporto tem hoje uma grande expressão no nosso território. Leiria acredita nos valores intrínsecos do desporto e que estes ajudam a criar uma sociedade cada vez melhor. Enfim, Leiria respira desporto", realça o vereador.

Ser Capital Europeia do Desporto ajudará Leiria a aumentar a "notoriedade e visibilidade em termos nacionais e internacionais" e "projetará tudo o que de bom faz na área do desporto".

"Estamos a capacitar o concelho com um conjunto de infraestruturas que vão melhorar e aumentar as possibilidades de prática desportiva formal e informal", frisa Carlos Palheira.

A nível associativo, a atribuição do título em 2022 pode configurar "uma grande oportunidade para mostrar tudo o que de bom se faz cá".

Segundo o vereador, os principais argumentos da candidatura de Leiria são "o aumento dos níveis de prática da atividade física e desportiva", sobretudo nas áreas do "desporto para todos e desporto informal".

"Os níveis de atividade física e desportiva na cidade de Leiria são ímpares, na realidade nacional", garante Carlos Palheira.

A par disso, assiste-se a um "crescimento em termos absolutos do número de praticantes, do número de clubes, do número de eventos, da diversidade da prática em Leiria, do número de instalações desportivas, da inclusividade da prática".

Para o responsável municipal, destaca-se "o desporto informal com a sua força, a aptidão natural que Leiria tem denotado para a prática desportiva, em que são reflexo os seus campeões nacionais".

Na quarta-feira, a cidade lança publicamente a candidatura a Cidade Europeia do Desporto 2022, com o lançamento do questionário de candidatura, que será apresentada posteriormente.

A cerimónia inclui uma festa envolvendo o associativismo desportivo da cidade, simbolicamente incluída na corrida e caminhada semanal "Brisas do Lis Night Run", que arrancou em 2013.