Leiria quer estratégia cultural "bem alinhada" para preparar a "verdadeira normalidade" do setor

A intenção foi manifestada durante a apresentação do diagnóstico do Plano Estratégico Municipal para a Cultura 2020-2030, na quinta-feira, dia em que foi discutido o relatório com autarcas das freguesias do concelho, técnicos e Conselho Municipal da Cultura.

"Estou bastante satisfeito com este diagnóstico e reconheço as fragilidades [identificadas], que podem ser ultrapassadas com o Plano Estratégico Municipal para a Cultura 2020-2030", afirmou o presidente da Câmara de Leiria, citado em nota divulgada pelo município.

Segundo Gonçalo Lopes, a análise da consultora Quartenaire Portugal revela, mesmo com a crise no setor da cultura motivada pela pandemia, "a dimensão do profissionalismo dos agentes culturais de Leiria".

O presidente da autarquia destaca que, "mesmo limitados na sua atividade", os artistas e promotores e agentes locais "não pararam e, muitas vezes, mesmo à distância e `online` adaptaram o seu trabalho a esta nova realidade".

Segundo a informação divulgada, o relatório reconhece que, em Leiria, líder de uma candidatura a Capital Europeia da Cultura e Cidade Criativa da Unesco na área da música, a cultura é um setor "decisivo no contexto de um processo de desenvolvimento competitivo, coeso e sustentável".

Com "forte presença" de estruturas profissionais e amadoras, Leiria beneficia da "maturidade" das mesmas, que têm demonstrado "uma elevada capacidade de experimentação, com capacidade para dar visibilidade ao seu trabalho, tanto a nível nacional como internacional".

Para o presidente do município, feito o diagnóstico, há agora que preparar uma "estratégia cultural bem alinhada" para preparar o regresso da cultura à "verdadeira normalidade".

O Plano Estratégico Municipal para a Cultura 2020-2030 entra agora em discussão pública, estando previstas sessões de trabalho nas freguesias e um `workshop` alargado com vários agentes do setor.