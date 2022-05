Letã Liepaja vai partilhar Capital Europeia da Cultura em 2027 com cidade portuguesa

A decisão foi anunciada esta semana pelo painel de peritos das Capitais Europeias da Cultura, levando a comissária europeia do setor, Mariya Gabriel, a afirmar que "no contexto da guerra de agressão russa contra a Ucrânia, as Capitais Europeias da Cultura se tornam cada vez mais relevantes", sendo representativas da vontade de "criar uma união entre os povos defendendo os valores da paz, solidariedade, liberdade de expressão e respeito pelo outro".

Liepaja vai assim tornar-se na segunda cidade letã a assumir o título de Capital Europeia da Cultura, depois da capital Riga, em 2014.

Na Letónia, nove cidades apresentaram candidaturas até junho de 2021, tendo havido uma seleção de quatro finalistas em julho desse ano.

Em Portugal, 12 cidades concorreram, até novembro do ano passado, tendo as quatro finalistas (Aveiro, Braga, Évora e Ponta Delgada) sido reveladas em março.

Os quatro projetos terão de entregar a segunda versão dos seus dossiês de candidatura (`bid book`) até 21 de outubro.

Segue-se a realização de audiências e visitas de membros do júri às cidades selecionadas.

A cidade portuguesa escolhida para receber o título de Capital Europeia da Cultura em 2027 será anunciada entre o final de 2022 e o início de 2023.

A Capital Europeia da Cultura é uma iniciativa comunitária, que teve início em 1985 e tem como objetivo promover anualmente a dinamização cultural e a qualidade de vida de diferentes cidades da Europa.

No passado, três cidades portuguesas receberam o título de Capital Europeia da Cultura: Lisboa, em 1994, Porto, em 2001, e Guimarães, em 2012.