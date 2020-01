Linha da Frente. Como as religiões condicionaram o papel da mulher até hoje

O Ocidente questiona e critica a mulher no Islão, mas nem sempre olha para a mulher no mundo cristão. Não terão as mulheres católicas comportamentos de alguma submissão, resultantes da educação transmitida ao longo de gerações, também ela sustentada em códigos enraizados difundidos pelo catolicismo?



São os homens que estão na origem das religiões. Falamos num Deus e não numa Deusa. Falamos em figuras masculinas a chefiarem as igrejas e os templos e não em femininas. Falamos em sociedades patriarcais e não matriarcais, aquando da difusão das religiões.



As mulheres estão inseridas em comunidades regidas por crenças criadas e interpretadas pelos homens. Estão dominadas consciente ou inconscientemente pelo conceito do certo e do errado, do correto ou do incorreto e ainda do pecado. São conceitos criados por filósofos, teólogos e juristas, tanto no mundo católico como no mundo muçulmano, sempre no masculino, apelando à vontade de Deus.





A teóloga Teresa Toldy relembra a importância que Santo Agostinho teve na definição da imagem da mulher católica.



“O Santo Agostinho tem muita culpa do ponto de vista da teorização no Catolicismo”, afirma Teresa Toldy, ao recordar o que este escreveu: ”Não consigo entender que utilidade pode ter a mulher para o homem, se se exclui a função de conceber crianças”.



A especialista em estudos islâmicos Faranaz Kechavjee também questiona uma tradição com sequelas até aos dias de hoje: “Porque é que nós temos um conjunto de homens, de uma cultura que se reclama superior de ponto de vista do islão, a dizer que é assim que se faz? Na inexistência de mulheres juristas e teólogas, nós temos um sucumbir e um aceitar que isto é a lei”.



Ao cruzarmos a vida de mulheres, com religiões distintas, culturas distintas e países distintos percebemos que é possível estas terem muito em comum. As mulheres foram perseguidas pelo conceito de pecado, que pode ser traduzido pela expressão “parece mal”.

Em pleno século XXI o tema da igualdade de género ainda é notícia.. E quando uma mulher é promovida a escolha é feita por homens. É uma questão histórica que só o tempo permitirá desvanecer a desigualdade.Ao longo de 30 minutos ficará a conhecer a história de vida de duas mulheres – Mina Bakkas e Carla Coelho. Mina é filha de um berço muçulmano e Carla é filha de um berço católico e ambas confessam que as respetivas vidas foram condicionadas pelas religiões impostas, estreitamente relacionadas com as tradições sociais.