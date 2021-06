Linha de apoio à Cultura com 30 milhões de euros disponíveis

Esta linha disponibilizada pelo Banco de Fomento, serve para fazer face às necessidades de liquidez e para cobrir o reembolso de valores recebidos com bilhetes de ingresso em festivais e espetáculos.



A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos calcula que as empresas do setor vão ter prejuízos superiores aos 100 milhões de euros relativos a 2020.



E adianta que este ano está a ser pior do que o ano passado.



É por isso que está marcada para esta tarde uma manifestação em Lisboa para chamar a atenção do Governo para a situação do setor da cultura, espetáculos e festivais.