Linha de Fuga produz projeto sobre alterações climáticas que vai circular pela Europa

O projeto intitula-se "Bosque" e é uma criação conjunta de Catarina Saraiva (da Linha de Fuga), das artistas brasileiras Clarice Lima e Aline Bonamin e da eslovena Nina Fadjdiga, tendo sido uma das 19 iniciativas, entre mais de mil candidaturas, que vão ser apoiadas pelo programa europeu Perform Europe, que apoia a itinerância de espetáculos ao mesmo tempo que repensa a sua circulação de forma mais inclusiva, sustentável e equilibrada.

"Esta é uma produção de grande dimensão. O `Bosque` apela à participação de 50 pessoas locais, não profissionais, e a ideia é construir uma floresta de pessoas. Tudo o que é preciso saber fazer para participar nesta performance é saber fazer o pino. Tudo o resto se constrói à volta da plantação dessas pessoas de pernas para o ar", disse à agência Lusa Catarina Saraiva.

O projeto prevê que em cada uma das cidades seja feita uma oficina que não ensina apenas as pessoas a permanecer de pernas para o ar, mas que aborda "o conceito de coletivo e de resistência", acrescentou.

Os participantes vão vestir "umas saias compridas", que as torna anónimas no momento da performance, ficando só a ver-se as pernas das pessoas, explicou.

"A ideia é criar paisagens temporárias que pretendem falar não só da instabilidade do corpo, mas também da instabilidade da natureza e do clima", salientou Catarina Saraiva.

Ao abrigo da rede Perform Europe, a performance vai ser apresentada, entre maio e junho de 2022, no New Baltic Dance (Lituânia), Stockholm Dans Festival (Suécia), no In Between Time (Reino Unido) e no festival Tanec Praha (República Checa), que liderou a candidatura.

Para além de integrar esta rede, o projeto é também coproduzido pela Big Pulse Dance Alliance, uma rede de festivais europeus.

No âmbito dessa coprodução, o "Bosque" será também apresentado na Holanda, Espanha e Alemanha.

"Queremos também aproveitar para em 2023 incluirmos Portugal" na circulação do projeto, referiu Catarina Saraiva.

O "Bosque" faz parte de uma trilogia da coreógrafa brasileira Clarice Lima, que desafiou Catarina Saraiva para trabalhar na terceira parte desse projeto.

"Quando fizemos este projeto entre duas europeias e duas brasileiras, quisemos também chamar a atenção que na circulação não se podem esquecer as discrepâncias entre norte e sul. Ficamos contentes por estas redes não fecharem a Europa sobre o seu território", salientou Catarina Saraiva.