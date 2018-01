Lisandro Cuxi, um português na final da Eurovisão em França

Lusa27 Jan, 2018, 08:43 | Cultura

O jovem de 18 anos, com raízes cabo-verdianas, contou à Lusa que seria "um sonho" ir a Portugal representar a França neste concurso.

"Se eu passar na final, vai ser uma coisa muito especial. Ir ao meu país representar a França é qualquer coisa. Eu nasci em Portugal, vim para França e agora poderia ir novamente a Portugal. É um sonho", descreveu o cantor.

Lisandro Cuxi vai interpretar a canção "Eva", com a qual conquistou o primeiro lugar na primeira meia-final do concurso, a 13 de janeiro, e que é "um hino à mulher".

"A música fala de todas as mulheres que lutam para poder dar comida aos filhos, sozinhas. Tenho três irmãos e uma mana e a minha mãe sempre lutou para dar-nos comida. Sempre, sempre. E sempre sozinha. Nesta música falei de todas essas Evas, essas mulheres que lutam", explicou.

Apesar do "medo e do stress", Lisandro Cuxi promete dar o seu melhor para vencer a final deste sábado que vai ser transmitida em direto no canal televisivo France2.

"Quero muito ir a Portugal. Somos oito e só um vai a Portugal. É uma pressão muito grande mas vou dar tudo o que tenho e é o público que vai escolher quem é o melhor representante francês", afirmou.

O Festival Eurovisão da Canção vai realizar-se pela primeira vez em Portugal, a 12 de maio, em Lisboa, depois da vitória de Salvador Sobral, no ano passado.

Lisandro Cuxi lançou o primeiro álbum em França - "Ma bonne étoile" - em setembro de 2017, apenas três meses depois de ter vencido o programa The Voice, tendo o primeiro single - "Danser" - percorrido as rádios francesas com ritmos que queriam "fazer dançar Cabo Verde".

Em novembro, o cantor venceu o prémio NRJ Music Award na categoria "Revelação do Ano".

Lisandro Cuxi, que em 2015 já tinha participado no programa televisivo francês The Voice Kids, nasceu em Portugal e foi para França com nove anos, sendo filho de pais cabo-verdianos naturais da ilha de Santiago.

O cantor, que nasceu em Loures, foi para Cannes, no sul de França, com nove anos e começou a cantar aos 12 anos, tendo aprendido com a irmã, a cantora Soraia Ramos.