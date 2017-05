Lisboa acolhe em junho o primeiro Fórum Literário Portugal-China

Lusa 26 Mai, 2017, 18:37 | Cultura

O fórum, cujo programa inclui debates no Centro Científico e Cultural de Macau e uma passagem pela Feira do Livro de Lisboa, acontece no âmbito do memorando de entendimento assinado em 2015, entre Portugal e a China, de apoio mútuo à edição e promoção da literatura dos dois países.

Em Lisboa estarão seis personalidades chinesas ligadas ao livro, entre as quais o escritor Su Tong, finalista do Man Booker International Prize em 2011, Tie Ning, romancista e presidente da Associação Chinesa de Escritores, e os autores Chi Zhijian e Zhang Wei.

A eles juntam-se ainda três autores portugueses: José Luís Peixoto, Dulce Maria Cardoso e Gonçalo M. Tavares.

De acordo com a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, o memorando assinado em 2015 em Pequim prevê "o apoio à divulgação recíproca da literatura chinesa e portuguesa, seja através do apoio à tradução de obras literárias, seja através da participação de autores no outro país".

O fórum em Lisboa incluirá ainda um encontro dos autores chineses com editores portugueses.