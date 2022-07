Lisboa Africana vai ser explicada nas ruas da cidade com placas e esculturas

DR

Há uma Lisboa Africana que vai ser explicada nas ruas da cidade com placas e esculturas. A iniciativa é da Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, para se inscrever na toponímia da cidade a história dos povos africanos.