Lisboa e Praia equacionam rota turistica inspirada na viagem de Fernão de Magalhães

Lusa18 Out, 2018, 16:54 | Cultura

Os presidentes da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, e da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, encontram-se na capital cabo-verdiana, onde decorre o VIII encontro da Rede Mundial de Cidades Magalhânicas, com as celebrações do quinto centenário da viagem de circum-navegação e uma candidatura à UNESCO na agenda.

Para o autarca cabo-verdiano, este é um momento "muito importante", uma vez que falta menos de um ano para as comemorações do quinto centenário da viagem de Fernão de Magalhães, às quais o município da Praia se vai associar.

A cidade da Praia assume, atualmente, a vice-presidência desta rede e, segundo Óscar Santos, este é o tipo de acontecimentos que coloca um país pequeno, como Cabo Verde, na rota dos grandes acontecimentos.

"É uma cidade pequena com muita história para ser contada. E a Praia tem de tirar partido disso. Os países pequenos ganham muito quando estão abertos a globalizações", afirmou.

Nos planos do município está a criação de uma rota de turismo inspirada na rota de circum-navegação.

"Seria muito bom, porque a vocação da cidade da Praia é essa, do turismo de negócio, e queremos contar a história da passagem de Fernão de Magalhães", referiu, recordando que ainda hoje será inaugurada uma rua com o nome do navegador.

Iguais planos tem o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, que atualmente preside à Rede Mundial de Cidades Magalhânicas.

Segundo o autarca lisboeta, o município tem sido procurado por "grandes operadores internacionais para fazer estas rotas, se não na totalidade, em parte. E isso é apenas uma manifestação da força, do impacto da viagem de Fernão Magalhães".

Para Fernando Medina, "mais importante que essa dimensão turística é o encontro de culturas que vai ser evidenciado nestas celebrações".

Sobre a rede que atualmente preside, disse que "tem uma grande importância, pois reflete o extraordinário marco na vida da humanidade que foi a viagem de Fernão de Magalhães".

"Uma viagem absolutamente extraordinária, que une o mundo inteiro e demonstra que a terra é redonda, unindo povos de todo o mundo", disse.