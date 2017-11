Lisboa entra em 2018 com concerto repleto de pop-rock português

Lusa22 Nov, 2017, 18:07 / atualizado em 22 Nov, 2017, 18:14 | Cultura

A Câmara de Lisboa vai celebrar o Natal em igrejas, mas também em espaços de outras confissões e promove um concerto com 'hits' do pop-rock português para a passagem de ano, anunciou hoje a autarquia.



A celebração do natal com comunidades que professam outras religiões, espetáculos de 'video mapping' na Fonte Luminosa, animação de rua e um concerto com vários artistas portugueses que vão interpretar 'hits' do pop-rock português na passagem de ano são algumas das propostas da Câmara Municipal de Lisboa para a programação natalícia e de fim de ano do município.



A autarquia vai investir cerca de 650 mil euros na iluminação, "menos 110 mil" do que em 2016, anunciou o presidente da Câmara, Fernando Medina, durante uma conferência de imprensa que decorreu hoje à tarde no Salão Nobre dos Paços do Concelho.



"É um momento particular da vida coletiva na cidade", notou o autarca, considerando que a programação procura criar condições "para um maior usufruto do espaço público e da relação de todos com a cidade".



Às 18:00 de 01 de dezembro vão ser acendidas no Terreiro do Paço as 86 mil lâmpadas que vão iluminar as ruas da cidade até ao Dia de Reis, informou.



Durante a época natalícia, haverá ainda a habitual projeção de espetáculos de 'videomapping', mas desta vez na Fonte Luminosa e não no Terreiro do Paço como é hábito, cujas datas ainda estão por anunciar, referiu Fernando Medina.



No Terreiro do Paço, volta a ser instalada uma árvore de natal de 30 metros, sendo que também haverá uma árvore no Rossio, disse.



Os concertos em igrejas da cidade durante o mês de dezembro, de 01 a 17, são já "uma tradição" em Lisboa, que este ano se estende também a espaços de culto de outras religiões, como é o caso do Centro Ismaili de Lisboa e o Templo Radha Krishna, anunciou, durante a conferência de imprensa, a vereadora Catarina Vaz Pinto.



Com a novidade, o município pretende mostrar uma Lisboa "aberta e tolerante" às várias comunidades religiosas que habitam na cidade, explanou.



Para a programação de fim de ano - que a autarquia apelida de "Super Ano Novo" -, haverá concertos na Praça do Comércio, de 29 a 31 de dezembro.



A 29 de dezembro, atua a fadista Ana Moura, e, no dia seguinte, o palco na Praça do Comércio será reservado à música africana, com atuações da cantora de ascendência cabo verdiana Lura e do angolano Bonga, referiu a vereadora.



Para a passagem de ano, as festividades arrancam às 22:00 com concerto de Marta Ren & The Groovelvets, seguido da atuação dos Capitão Fausto.



Depois do espetáculo pirotécnico, acompanhado da música do duo Beatbombers (Stereossauro e DJ Ride), segue-se um concerto que junta vários artistas portugueses que vão cantar hits do 'pop-rock' português, num evento com direção artística de Luís Varatojo, contou Catarina Vaz Pinto.



Após a meia-noite, sobem ao palco nomes como Ana Bacalhau, Lena D'Água, Viviane e Samuel Úria, num concerto "para a família" e que junte diferentes gerações, realçou.