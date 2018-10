Lisboa, Fernando Pessoa e José Fonseca e Costa na mostra de cinema europeu na Venezuela

Lusa30 Out, 2018, 23:03 | Cultura

Organizado pela delegação local da União Europeia, com a Fundação Cinemateca Nacional, o festival reúne 14 filmes, de Espanha, Itália, França, Alemanha, Países Baixos, Polónia, Dinamarca, Suécia e Suíça, além de Portugal, que serão exibidos no certame, a decorrer nas cidades venezuelanas de Caracas e Maracaibo, e na ilha de Margarita.

"A produção cinematográfica europeia é um reflexo da riqueza cultural do [velho] continente, que faz realidade o nosso objetivo de permanecer unidos na diversidade", disse a embaixadora da União Europeia na Venezuela, a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa.

A responsável sublinhou que "a cultura é o modo mais autêntico de expressão dos povos, e uma maneira singular de manifestá-la é, sem dúvida, através do cinema".

A apresentação do festival foi feita hoje à imprensa, na Cinemateca venezuelana, numa sessão que contou também com a presença do embaixador de Portugal em Caracas, Carlos Sousa Amaro.

O filme que representa Portugal, "Os Mistérios de Lisboa - O que o turista deve ver", tem por base o guia turístico sobre a capital portuguesa escrito em 1925 por Fernando Pessoa, a quem o cineasta homenageia, aproveitando para dar a conhecer também a história e culturas portuguesas.

O filme com 80 minutos de duração foi adaptado, escrito e realizado por José Fonseca e Costa, e contou com o apoio do Turismo de Portugal, da Câmara Municipal de Lisboa e do Ministério da Cultura, através do Fundo de Cinema para o Audiovisual.

Durante o festival Euroscópio vai ser ainda apresentado o clássico do neorrealismo italiano "Ladrão de Bicicletas", de Vittorio de Sica, assinalando o 70.º aniversário da sua realização, e "Adeus Europa", de Maria Schrader, que evoca os meses de vida do escritor austríaco Stefan Zweig, em 1942, em pleno exílio, durante a II Guerra Mundial.

"Só para ter a certeza", de Carine Tardieu (França), "Génese", de Christian Frei, Maxim Arbugaev (Suíça), "La Novia", de Paula Ortiz, e "Sacromonte: os sábios da tribo", de Chus Gutiérrez (Espanha), "Big Time: retrato de Bjarje Ingels", de Kaspar Astrup Schröder (Dinamarca), são outros filmes selecionados para a mostra.

Será também exibido o filme "A Vénus de Vison", de Roman Polansky.