Lisboa recebe concerto de tributo a La Monte Young na próxima semana

"Figura central do minimalismo norte-americano do século passado, La Monte Young deixou um extenso legado que se tanto se encontra na sua música como em obras de Reich, Eno, Hassell ou The Velvet Underground. Étienne Jaumet e Sonic Boom são mais dois músicos obviamente tocados pela drone music de Young, que com a voz dhrupad e a tambura de Céline Wadier prestam o tributo perfeito ao seu mestre", pode ler-se no comunicado do teatro municipal.

Young figura entre nomes do minimalismo musical do século XX como Steve Reich, Philip Glass ou Terry Riley, sendo, de acordo com o comunicado do Maria Matos, "menos conhecido mas mais relevante".

"La Monte Young fecha a quadratura, assumindo-se como o mais radical, criador e influenciador dos quatro compositores. Desde as suas primeiras ideias musicais dos anos 1950, ainda hoje robustas e inspiradoras revoluções, que várias gerações colhem dos seus princípios: dos primeiros sons dos Velvet Underground, quando John Cale e Angus MacLise militavam também no Theatre of Eternal Music de Young, à grande parte da vida microscópica do drone que hoje ouvimos em tantas latitudes musicais", acrescenta aquele texto.

Nascido a 14 de outubro de 1935, no estado norte-americano do Idaho, Young é responsável por várias peças que se cruzam com a definição de minimalismo, como é o caso de "Well-Tuned Piano", uma obra que só não é mínima na duração, ultrapassando as seis horas.

Citado pelo britânico The Guardian, em 2015, a propósito de uma série de atuações em Nova Iorque, aos 79 anos, Young afirmou que "algumas pessoas só querem lançar um CD", algo que, para o compositor, era "uma perda de tempo": "Só estou interessado em lançar obras de arte".

O concerto no Maria Matos vai ter lugar no dia 13 de setembro, às 22:00, com bilhetes à venda entre os sete e os 14 euros, enquanto os menores de 30 anos pagam cinco euros.