Lisboa vai ser palco de exportação de música portuguesa em junho

A iniciativa chama-se MIL - Lisbon International Music Network e vai decorrer nos dias 01 e 02 de junho, em vários espaços de Lisboa, com debates e concertos de cerca de 50 artistas, a maioria portugueses.

O MIL convidará agentes, promotores, jornalistas e editores estrangeiros a conhecerem a música que se faz em Portugal e no espaço lusófono, facilitando o contacto com mísicos e agentes portugueses.

Entre os artistas que vão atuar no MIL estão os Sensible Soccers, os Capitão Fausto, Xinobi, You Can`t Win Charlie Brown, Mazgani, Da Chick e Linda Martini.