Lisbon & Sintra Film Festival abre hoje com comédia francesa

O festival cumpre uma nova edição repartido entre Lisboa e Sintra, até ao dia 26, e, embora tenha também teatro, artes plásticas e música, é o cinema - e os encontros dos seus autores com o público -, que comanda a programação.

A atriz francesa Isabelle Huppert, que vai estar em Portugal, é a grande homenageada deste ano, com a exibição de mais de uma dezena de filmes que protagonizou e com uma exposição de fotografia que lhe é dedicada, a inaugurar no sábado, em Sintra.

O realizador Abel Ferrara estará no festival por causa de uma retrospetiva que irá ser exibida e que inclui o mais recente filme, o documentário "Piazza Vittorio".

Os realizadores portugueses João Mário Grilo e José Vieira - cineasta que tem filmado a emigração portuguesa em França -, o francês Alain Tanner e o artista plástico Julian Schnabel também terão a obra revista no festival.

Estão previstas ainda várias antestreias, como "I love you Daddy", de Louis C.K. - embora a exibição internacional tenha sido cancelada por causa de um escândalo sexual do humorista -, "Wonder Wheel", de Woody Allen, e "On body and soul", de Ildikó Enyedi.

Na competição, cujo júri é presidido por David Cronenberg, estão filmes como "Les gardiennes", de Xavier Beauvois, "Frost", de Sharunas Bartas, "Western", de Valeska Grisebach, "Verão danado", de Pedro Cabeleira, e "Lucky", de John Carroll Lynch, o último filme de Harry Dean Stanton.

Fora do cinema, destaque para o espectáculo "Battlefield", de Peter Brook e Marie-Hélène Estienne, e para uma conferência do escritor Enrique Vila-Matas com a artista Dominique Gonzalez-Foerster, a acontecer no Teatro D. Maria II.

Robert Pattinson, Willem Dafoe, Sara Driver, Mathieu Amalric e o escritor Don Delillo são outros nomes que estarão presentes no festival.