Lisbon&Sintra Film Festival arranca na sexta-feira com exibição de "Os Irmãos Sisters"

"Os Irmãos Sisters", protagonizado por John C. Riley e Joaquin Phoenix, será exibido no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, numa sessão que contará com a presença do realizador.

O festival irá decorrer até 25 de novembro em vários locais de Sintra e Lisboa e, embora tenha também teatro, artes plásticas e música, é o cinema - e os encontros dos seus autores com o público -, que comanda mais uma vez a programação.

O realizador João Botelho, "um cineasta absolutamente fundamental do cinema português", nas palavras do diretor do LEFFEST, o produtor Paulo Branco, é o grande homenageado deste ano, com "a mais completa retrospetiva da sua obra até à data, a primeira em Portugal.

Em competição no festival estarão onze filmes, entre os quais "L`Homme fièle", de Louis Garrel, "Sedução da carne", de Júlio Bressane, "Vox Lux", de Brady Corbet, "Blaze", de Ethan Hawke, e "Ray & Lyz", de Richard Billingham.

O júri desta edição é constituído por Walter Salles, a pianista argentina Martha Argerich, o escritor e realizador norte-americano Jonathan Littell, o pianista norte-americano Stephen Kovacevich, a cantora, compositora e atriz norte-americana Christa Bell e o artista português Jorge Queiroz.

Fora de competição serão exibidos, em antestreia, "Roma", de Alfonso Cuarón, Leão de Ouro 2018 em Veneza, "Suspiria", de Luca Guadagnino, e "The house that Jack built", de Lars von Trier.

A estes juntam-se, entre outros, "At Eternity`s Gate", de Julian Schnabel, "High life", de Claire Denis", "Loro 1" e "Loro 2", de Paolo Sorrentino, "Shoplifters", de Kore-eda Hirokazu (Palma de Ouro no Festival de Cannes), e "Touch me not", de Adina Pintilie.

Nas sessões especiais serão exibidos, entre outros, "Caminhos magnéticos", de Edgar Pêra, e "Ainda tenho um sonho ou dois -- a história dos Pop Dell`Arte", de Nuno Galopim e Nuno Duarte, "Works in Progress", de Mathieu Amalric, e "Piazzolla, los años del tiburón", de Daniel Rosenfeld.

O realizador britânico Mike Leigh será homenageado com uma retrospetiva integral das suas longas-metragens, entre as quais "Um dia de cada vez" ("Happy-Go-Lucy"), "Tudo ou nada" e "Segredos e mentiras".

A programação inclui igualmente retrospetivas das obras de outros realizadores, o norte-americano Paul Scharader, o italiano Mario Martone e o cazaque Darezhan Omirbayev.

Haverá ainda três temas que atravessam o festival: o realizador norte-americano David Lynch, de quem será revisitado o trabalho em várias disciplinas artísticas, e dois ciclos temáticos sobre neoliberalismo, novos fascismos e utopia.

Durante o festival, a 17 de novembro, é inaugurada, no MU.SA, em Sintra, a exposição "Small Stories", que inclui 55 fotografias analógicas, de grande escala, da autoria de David Lynch.

Também no âmbito do festival, será inaugurada a mostra "Psychogenic Fugue", que inclui uma série de fotografias, da autoria de Sandro Miller, nas quais o ator John Malkovich é retratado na pele de personagens da obra de David Lynch.

O programa dedicado a Lynch inclui também a exibição de filmes do realizador.

Os ciclos temáticos desta edição decorrem sob os temas "Neoliberalismo -- a semente do populismo e dos novos fascismos?" e "O desejo chamado `Utopia`".

A programação inclui também o espetáculo "Dub Love -- O desafio da gravidade e do etéreo", que junta a artista performática argentina Cecilia Bengolea e o coreógrafo e bailarino francês François Chaignaud.

O LEFFEST irá decorrer no Cinema Monumental, no Espaço Nimas e no Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, no Centro Cultural Olga Cadaval e no MU.SA -- Museu das Artes de Sintra, em Sintra, e no Palácio Nacional Jardins de Queluz.