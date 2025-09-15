Lista dos vencedores nas principais categorias dos Emmys

por Lusa
Adolescência, The Studio e The Pitt dominam os prémios Emmy Foto: Reuters

A noite dos Emmys em Los Angeles foi este domingo marcada triunfo de "Adolescence", série da Netflix que explora o impacto das redes sociais, e efeito do discurso masculinista sobre os rapazes, que ganhou 8 troféus.

A sátira sobre os bastidores de Hollywood "The Studio" ganhou 13, incluindo o de melhor comédia.

Esta é a lista dos vencedores nas principais categorias da 77ª edição dos Emmy Awards, o equivalente aos óscares da televisão norte-americana, entregue no domingo à noite em Los Angeles:

Melhor série dramática

"The Pitt", HBO Max

Melhor atriz em série dramática:

Britt Lower, Severance, Apple TV+

Melhor ator em série dramática

Noah Wyle, "The Pitt", HBO Max

Melhor atriz secundária em série dramática:

Katherine LaNasa, "The Pitt", HBO Max

Melhor ator secundário em série dramática:

Tramell Tillman, "Severance", Apple TV+

Melhor série de comédia

"The Studio", Apple TV+

Melhor atriz em série de comédia

Jean Smart, "Hacks", HBO Max

Melhor ator em série de comédia

Seth Rogen, "The Studio", Apple TV+

Melhor atriz secundária em série de comédia:

Hannah Einbinder, "Hacks", HBO Max

Melhor ator secundário em série de comédia:

Jeff Hiller, "Somebody Somewhere", HBO Max

Melhor minissérie ou série de antologia

"Adolescência", Netflix

Melhor atriz em minissérie, série de antologia ou filme

Cristin Milioti, "The Penguin", HBO Max

Melhor ator em minissérie, série de antologia ou filme

Stephen Graham, "Adolescência", Netflix

Melhor atriz secundária em minissérie, antologia ou filme

Erin Doherty, "Adolescência", Netflix

Melhor ator secundário em minissérie, antologia ou filme

Owen Cooper, "Adolescência", Netflix

Melhor realização em série dramática

Adam Randall, "Slow horses", Apple TV+

Melhor realização em série de comédia

Seth Rogen e Evan Goldberg, "The Studio", Apple TV+

Melhor realização em minissérie, série de antologia ou filme

Philip Barantini, "Adolescência", Netflix

Melhor escrita para série dramática

Dan Gilroy, "Andor", Disney+

Melhor escrita para série de comédia

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez, "The Studio", Apple TV+

Melhor escrita para minissérie, série de antologia ou filme

Jack Thorne e Stephen Graham, "Adolescência", Netflix

Melhor série de Variedades

"Last Week Tonight With John Oliver", HBO Max

Melhor série de Variedades, talk show

"The Late Show With Stephen Colbert", CBS

