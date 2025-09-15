Lista dos vencedores nas principais categorias dos Emmys
A noite dos Emmys em Los Angeles foi este domingo marcada triunfo de "Adolescence", série da Netflix que explora o impacto das redes sociais, e efeito do discurso masculinista sobre os rapazes, que ganhou 8 troféus.
A sátira sobre os bastidores de Hollywood "The Studio" ganhou 13, incluindo o de melhor comédia.
Esta é a lista dos vencedores nas principais categorias da 77ª edição dos Emmy Awards, o equivalente aos óscares da televisão norte-americana, entregue no domingo à noite em Los Angeles:
Melhor série dramática
"The Pitt", HBO Max
Melhor atriz em série dramática:
Britt Lower, Severance, Apple TV+
Melhor ator em série dramática
Noah Wyle, "The Pitt", HBO Max
Melhor atriz secundária em série dramática:
Katherine LaNasa, "The Pitt", HBO Max
Melhor ator secundário em série dramática:
Tramell Tillman, "Severance", Apple TV+
Melhor série de comédia
"The Studio", Apple TV+
Melhor atriz em série de comédia
Jean Smart, "Hacks", HBO Max
Melhor ator em série de comédia
Seth Rogen, "The Studio", Apple TV+
Melhor atriz secundária em série de comédia:
Hannah Einbinder, "Hacks", HBO Max
Melhor ator secundário em série de comédia:
Jeff Hiller, "Somebody Somewhere", HBO Max
Melhor minissérie ou série de antologia
"Adolescência", Netflix
Melhor atriz em minissérie, série de antologia ou filme
Cristin Milioti, "The Penguin", HBO Max
Melhor ator em minissérie, série de antologia ou filme
Stephen Graham, "Adolescência", Netflix
Melhor atriz secundária em minissérie, antologia ou filme
Erin Doherty, "Adolescência", Netflix
Melhor ator secundário em minissérie, antologia ou filme
Owen Cooper, "Adolescência", Netflix
Melhor realização em série dramática
Adam Randall, "Slow horses", Apple TV+
Melhor realização em série de comédia
Seth Rogen e Evan Goldberg, "The Studio", Apple TV+
Melhor realização em minissérie, série de antologia ou filme
Philip Barantini, "Adolescência", Netflix
Melhor escrita para série dramática
Dan Gilroy, "Andor", Disney+
Melhor escrita para série de comédia
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez, "The Studio", Apple TV+
Melhor escrita para minissérie, série de antologia ou filme
Jack Thorne e Stephen Graham, "Adolescência", Netflix
Melhor série de Variedades
"Last Week Tonight With John Oliver", HBO Max
Melhor série de Variedades, talk show
"The Late Show With Stephen Colbert", CBS