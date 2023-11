A polémica exploração de lítio em Montalegre terá envolvido vários socialistas num negócio milionário.Tiveram lugar no ministério do Ambiente pelo menos duas reuniões com membros do Partido Socialista (PS) em 2019.

A primeira foi com Nuno Cardoso, ex-presidente da câmara do Porto que terá tentado alertar o ex-ministro Matos Fernandes do litígio entre os sócios da empresa Lusorecursos e das implicações para o Estado. A segunda com Jorge Costa Oliveira, ex-secretário de Estado e amigo de longa data de António Costa.