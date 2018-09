Livraria Cotovia reabre com um novo espaço dedicado a editores independentes

Lusa18 Set, 2018, 18:44 | Cultura

Em comunicado, a livraria Cotovia revela que no piso térreo continua a ter, como dantes, os livros do seu catálogo, mas no recém-inaugurado primeiro andar -- e esta é a "grande novidade" -- representa vários "editores marginais".

"Marginais" ou "independentes", a Cotovia prefere chamar-lhes editores livres, porque "publicam o que querem, quando querem, em tiragens minúsculas", mas de "espantosa" qualidade, desde a poesia à Banda Desenhada.

"Verdadeiros artífices de livros de coleção, não entram nas cadeias de venda habituais; por isso o seu trabalho é invisível para a generalidade do público", afirma a Cotovia, sublinhando que os livros não são caros, apesar de serem raros.

Dois Dias, Douda Correria, Chili com Carne, Exclamação, Fenda, Figura d`Urso, Flanzine, Letra Livre, Mariposa Azual, Maldoror, Momo, Montag, Não Edições Pianola, Pierre Von Kleist, Saguão, Sulfúria, Triciclo e VS são as editoras, para já, representadas.

Situada na rua Nova da Trindade, em Lisboa, perto do Teatro da Trindade, a livraria Cotovia "arriscou" também um novo horário de funcionamento: das 12:00 às 21:00 -- encerra entre as 16:00 e as 17:00 -, convidando o público para um "copo ao fim de tarde".