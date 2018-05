Partilhar o artigo Livrarias. Signatários da "Carta Aberta" apresentam propostas em defesa do setor Imprimir o artigo Livrarias. Signatários da "Carta Aberta" apresentam propostas em defesa do setor Enviar por email o artigo Livrarias. Signatários da "Carta Aberta" apresentam propostas em defesa do setor Aumentar a fonte do artigo Livrarias. Signatários da "Carta Aberta" apresentam propostas em defesa do setor Diminuir a fonte do artigo Livrarias. Signatários da "Carta Aberta" apresentam propostas em defesa do setor Ouvir o artigo Livrarias. Signatários da "Carta Aberta" apresentam propostas em defesa do setor