Livro "A mesa está posta" de Jorge Silva Melo é lançado hoje em Lisboa

O livro percorre uma vida desde que Silva Melo começou a escrever, em 1968/1969, ainda que o mais antigo texto agora publicado incida sobre o dramaturgo italiano Carlo Goldoni e date de 1971, disse o encenador à agência Lusa.

Dez por cento dos trabalhos deste livro são mais recentes e alguns foram publicados em jornais, revistas, prefácios de livros ou em programas de teatro. Todavia, estão enquadrados com os que o diretor dos Artistas Unidos (AU) foi reunindo ao longo de quase cinquenta anos, indicou à Lusa.

Apresentado hoje à tarde na sede da companhia, o Teatro da Politécnica, em Lisboa, "A mesa está posta" resulta de trabalhos que o autor deixou para trás, de propósito, quando em 2008 publicou "Século Passado", com textos sobre história, política, a cidade e as artes - teatro, cinema, literatura, artes plásticas... Na altura, já pensava em fazer um volume semelhante apenas subordinado ao teatro, confessou.

Por isso, nesta obra, Jorge Silva Melo fala sobre a sua infância, o teatro e sobre como "foi achando que `isto` [o teatro] era uma coisa interessante para se viver".

Daí que, entre as 400 páginas deste livro, figure um texto sobre o primeiro espetáculo de teatro a que assistiu.

"Pega fogo" é o nome da peça brasileira, com a "grande atriz" Cassilda Becker, que viu em 1958 ou 1959, com pouco mais de dez anos, no Teatro Tivoli, "no alto do segundo balcão", expressão que dá nome a um dos capítulos do livro. Era dirigida pelo encenador polaco Zgigniew Ziembinski, que "importou para o Brasil [os dramaturgos norte-americanos] Arthur Miller e Tennessee Williams".

Neste desfiar de memórias, Jorge Silva Melo fala também do emblemático espaço A Capital/Teatro Paulo Claro (homenagem ao ator), que foi sede dos Artistas Unidos durante dois anos e meio, e de onde a companhia saiu em agosto de 2002, quando o espaço fechou, dos atores com quem trabalhou, está a trabalhar ou quer vir a trabalhar, e dos autores que levou à cena, de Goldoni, a Brecht ou Enda Walsh, entre muitos que tem encenado.

Um livro em que confessa ter a "sensação" de ter sido guiado pelos atores e em que refere que são estes que o "levam a dançar". "Não é a maneira como eu dirijo os atores, mas a maneira como eles me foram dirigindo", afirmou.

Para Silva Melo, apesar de o primeiro fascínio do teatro estar no "descobrir pessoas ali no palco, à nossa volta, e que nos contam segredos", o encenador sente que tem sido "arrastado pelos atores".

É o poder que os atores têm sobre si que o faz ir atrás daquilo que eles lhes propõem, ainda que não o façam verbalmente, indicou à Lusa.

É olhar "para [os atores] Rúben Gomes e Maria João Luís e pensar que bom que seria fazer `Doce pássaro da juventude`", de Tennesse Williams, que encenou em 2015, exemplificou, para explicar como é que "vai sempre arrastado por este desejo que é disfarçar os atores para contar a verdade".

E neste dar a conhecer a `dança` que tem sido o teatro para si, uma `dança` que "continua a dançar", o autor dedica um longo capítulo à política teatral e reitera o "muito, muito difícil" que é fazer teatro atualmente.

Os "apoios estatais estão muito desorganizados, desorganizaram-se há três ou quatro anos e este ano ainda não está recomposta a catástrofe que foi o ano passado", pelo que ainda estão "a penar muito", realçou.

E apesar de considerar natural que estejam a surgir novas tendências no teatro - e que ele próprio já seja do grupo "das velhas gerações, dos chamados velhos", e que, como tal, "seja arrumado nos antigos" -, frisou que "o apoio ao teatro nos últimos dois anos e meio, três anos, foi absolutamente catastrófico".

"Arruinaram completamente a pouca estabilidade que estava a ser criada com alguma rotina", sustentou, mostrando-se esperançado de "que não fique assim para os anos mais próximos", ainda que esteja convicto de que tal não acontecerá "já no seu tempo".

Também sobre a política teatral e as alterações do teatro, há um texto nesta "mesa posta" -- "Teatro para os novos reis", publicado por ocasião da Expo´98 - em que Jorge Silva Melo questiona se se estava a fazer teatro para a cidade e os cidadãos "ou apenas outra vez para uma corte de iluminados, que nos regem, nos determina e nos paga".

"O teatro sempre foi pago pelos reis, mas agora já são os novos reis que o fazem", sublinhou, exemplificando com as temporadas atuais de "dois/três dias", considerando-as "sintomáticas de um teatro que não é para toda a cidade".

"É apenas para a corte que festeja em si a presença disso", frisou. O "teatro cívico", que foi sempre o seu "sonho", "desapareceu da nossa vida", sustentou.

Questionado pela Lusa sobre o que gostaria que leitores e espetadores vissem neste livro, Jorge Silva Melo afirmou: "Que fossem sentindo que os atores, com a sua individualidade, as suas características, a sua dedicação são sempre o centro do teatro. Os atores e os autores".

E invocou um artigo sobre o encenador inglês William Gaskill, que o "marcou muito nos anos 1970" - e também publicado neste livro -, que fala do teatro como "words into action".

"Ação extraída das palavras, que é isso que eu gosto no teatro. É de ver como as palavras se transformam, encarnam". "Gosto da palavra encarnar, não é só por ser encarnado, é porque tornam-se carne no teatro, e a carne é uma coisa interessante", concluiu.

Nascido em 1948, Jorge Silva Melo realizou filmes, representou, traduziu e foi cofundador do Teatro da Cornucópia, onde trabalhou de 1973 a 1978.

Estagiou com Peter Stein, em Berlim, e com Giorgio Strehler, em Milão. Em Paris, fez parte de espetáculos dirigidos por Jean Jourdheuil, e fundou os Artistas Unidos a partir do grupo que, em 1995, estreou a sua peça, "António, Um Rapaz de Lisboa", mais tarde um filme, em que também se cruzavam os atores `de sempre` de Silva Melo: Manuel Wiborg, Sylvie Rocha, Lia Gama, Marco Delgado, Joana Bárcia, Paulo Claro, Isabel Muñoz Cardoso, Ivo Canelas, Luís Esparteiro, Glicínia Quartim, Artur Ramos.

"A mesa está posta" é editado pela Cotovia, onde o autor tem publicadas peças de teatro ("António, Um Rapaz de Lisboa", "O Fim ou Tende Misericórdia de Nós", "Navio de Negros", "Fala da Criada..."), e os volumes de ensaios "Deixar a vida" (2002) e "Século passado" (2008).

"A mesa está posta", o livro, é apresentado pela atriz Lia Gama, com comentários de Mariana Maurício e Eduardo Calheiros Figueiredo, na presença do autor.