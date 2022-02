Livro assinala centenário da Coimbra Business School

"Neste momento da história da escola, em que foi criado o CBS Research Centre - Centro de Investigação em Ciências Empresariais - queremos relembrar que esta jornada teve início há cem anos, quando foi criado o Instituto Industrial e Comercial de Coimbra", afirmou o presidente da escola, Pedro Costa.

O responsável salientou que aquela instituição de ensino superior "é hoje uma escola de negócios e de ciências empresariais cada vez mais procurada a nível nacional, com boa produção científica, com mais de mil empresas e organizações parceiras".

Segundo Pedro Costa, a Coimbra Business School esgota anualmente todas as vagas na primeira fase de acesso ao ensino superior e proporciona aos seus estudantes "uma taxa de empregabilidade próxima dos 100%".

"Na última década, transformou-se numa escola-empresa comprometida com a investigação nas suas áreas de saber e com a transferência de conhecimento para as empresas e organizações das quais é parceira", sublinhou.

O livro: "CBS|ISCAC - 100 Anos de Ciências Empresariais, 1921-2021" será apresentado na quarta-feira, às 15:00, no auditório Marques de Almeida, integrado nas comemorações do centenário da instituição.