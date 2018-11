Livro de Agualusa premiado internacionalmente reeditado pela Quetzal

Lusa08 Nov, 2018, 18:57 | Cultura

Com chegada prevista às livrarias no dia 09 de novembro, este romance sobre o medo do outro, o absurdo do racismo e da xenofobia, sobre amor e redenção foi originalmente publicado em 2012, pela D. Quixote.

A primeira distinção chegaria logo no ano seguinte, com a atribuição do Prémio Literário Fernando Namora, a que se seguiria o reconhecimento internacional com a nomeação em 2016 para finalista do Prémio Man Booker Internacional, e com a atribuição, em 2017, do Prémio Literário Internacional de Dublin.

Aquele que é um dos mais aclamados romances do autor angolano, é agora reeditado pela Quetzal, chancela do grupo editorial Bertrand, numa edição de capa verde, com o desenho de uma casa sobre uma árvore despida.

Trata-se de um "complexo e poético romance" que relata, na personagem de Ludovica Fernandes Mano -- conhecida por Ludo -, a história esquecida de uma Angola sem rumo, descreve a editora.

Ludo, aterrorizada com os tumultos da véspera da independência de Angola, decide proteger-se e isolar-se no seu apartamento, em Luanda, erguendo uma parede que separa o seu apartamento do restante edifício e do resto do mundo.

Durante quase trinta anos sobrevive a custo, isolada como numa ilha deserta, e vendo a cidade em redor a crescer, a exultar e a sofrer.

"Teoria Geral do Esquecimento" é o livro que nasce dos registos, poemas e reflexões desse período deixados por Ludo, depois da sua morte, na Clínica Sagrada Esperança, já com 85 anos.

José Eduardo Agualusa nasceu na cidade do Huambo, em Angola, a 13 de dezembro de 1960, e viveu em Lisboa, Luanda e Rio de Janeiro e Berlim.

Estudou agronomia e silvicultura, mas foi como romancista, contista, cronista e autor de literatura infantil que se afirmou, tendo os seus romances e livros infantis sido distinguidos com vários prémios nacionais e estrangeiros.