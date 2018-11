Livro de crónicas de Javier Marías sobre a atualidade inédito em Portugal

Lusa16 Nov, 2018, 10:09 | Cultura

Editado pela Relógio d`Água, "Juro não dizer nunca a verdade" compila noventa e cinco artigos publicados semanalmente no El País, pelo escritor espanhol, autor de obras como "Assim começa o mal", no período que vai de 10 de fevereiro de 2013 a 01 de fevereiro de 2015, particularmente difícil em Espanha, e também em Portugal.

Apesar de os temas abordados terem que ver com a sociedade espanhola, a maioria deles tem um interesse geral, na medida em que abordam abusos e a corrupção governamentais, os "lamentáveis hábitos" criados por redes sociais como o Facebook e o Twitter, "os imaginativos atropelos da gramática, o incivismo que impera nos locais públicos, a xenofobia de alguns, a superstição nas estatísticas e percentagens, a praga das `selfies` nos museus e a invasão da televisão por programas de culinária", refere a editora.

Nestes textos, Javier Marías revela também os seus gostos e afinidades, dos cássicos de cinema a filmes recentes, as suas principais referências literárias, e a origem do seu Reino de Redonda, onde os nobres são escolhidos pelos talentos revelados na escrita e noutras formas de arte.

O escritor espanhol tem como tradição escolher para título destas compilações o título de um desses textos.

Neste caso, o escolhido foi "Juro não dizer nunca a verdade", um artigo que confronta o propósito de nunca mentir com o comportamento mórbido de o fazer incessantemente, como acontece sobretudo com os políticos.

"Nos quase cem artigos que compõem este volume, os leitores encontrarão o autor em plena forma, irónico e gracejador sempre que convém sê-lo; a voz sábia de Javier Marías que foge do traço grosso e que matiza e argumenta; a voz culta que consegue fazer-se entender por todos", segundo a nota do editor original da obra em espanhol.

Do mesmo autor, chegou às livrarias, no final de outubro, outro livro inédito em Portugal, o romance "Berta Isla", editado pela Alfaguara, que venceu o Prémio Nacional da Crítica, em Espanha, e foi eleito "Melhor livro do ano" pelo El País.

Este romance trata de uma história de amor entre Berta Isla e Tomás Nevinson, que se conhecem muito jovens, em Madrid, e rapidamente decidem passar o resto da vida juntos.

O que não podiam adivinhar, enquanto estudantes no dealbar da idade adulta, era que o futuro lhes reservava uma convivência intermitente, pontuada por um desaparecimento.

Berta casou-se com Tomás pensando que o conhecia desde sempre, convencida de ter encontrado o seu destino, mas, na realidade, não sabia nada verdadeiramente importante sobre ele.

Tomás escondia-lhe algo que não podia partilhar com ninguém, nem mesmo com ela. No tempo em que fora estudante em Oxford, um acidente num "dia estúpido" mudou tudo e condicionou a sua vida para sempre, e a de Berta também.

Esta é "a história de um homem que quer intervir na História, acabando desterrado do mundo". "É a história de uma mulher que espera por uma vida completa e, nessa espera, se transforma. É sobretudo uma história da fragilidade e tenacidade de uma relação condenada ao segredo, ao fingimento, ao desencontro; uma história de amor em que lealdade e ressentimento se entrelaçam", descreve a editora.

Nascido em Madrid, em 1951, Javier Marías é um escritor multipremiado e um dos mais destacados autores espanhóis da atualidade, tendo publicado, entre outros romances, livros de contos e de ensaio, como "Assim começa o mal", "Os enamoramentos", "Coração tão branco", "Amanhã na batalha pensa em mim" e a trilogia "O teu rosto amanhã".