Livro de editora portuguesa nomeado para "shortlist" de melhor publicação de arquitetura do ano

Berlim, 16 out 2019 (Lusa) -- O livro "CIVITAS / São Paulo", do arquiteto João Carmo Simões, editado pela portuguesa monade, é finalista do Prémio DAM Architectural Book Award 2019 para melhor publicação de arquitetura do ano, atribuído durante a Feira do Livro de Frankfurt.

O prémio, criado pela Feira do Livro de Frankfurt, que arranca hoje, e pelo Museu Alemão de Arquitetura (DAM) é considerado o mais prestigiado em edição da arquitetura.

O júri selecionou um grupo de dez vencedores e dez menções de `shortlist` para o prémio de entre mais de 100 editoras de arte e arquitetura, num total de 227 entradas.

"O projeto parte de uma procura de captar uma arquitetura muito particular de um conjunto de obras de mestres modernos [na cidade de] São Paulo. Essa ideia está logo enunciada no título -- `CIVITAS`, o sentido de criação de comunidade, de lugar comum, recuperando um sentido antigo elementar de polis", revelou Daniela Sá, arquiteta e editora da monade, em declarações à agência Lusa.

"A cidade de São Paulo, em geral, é o contrário disso, caótica, sem planeamento e sem espaço público e é justamente aí, nesse contexto, que vemos com uma força muito particular o desejo de um conjunto de arquitetos modernos em construir cidade através dos seus edifícios pontuais", acrescenta, apontando os exemplos de obras de Vilanova Artigas, Lina Bo Bardi, Salvador Candia, Rino Levi, Oscar Niemeyer ou Paulo Mendes da Rocha.

No total, são 17 edifícios descritos no livro, depois de mais de dois anos de investigação e visitas a cerca de 40 obras de arquitetura em São Paulo.

O livro reúne, "pela primeira vez", um "conjunto singular de edifícios, propondo uma leitura atual, através de imagens inéditas e peças gráficas redesenhadas pelo autor."

"Parte destas obras são hoje espaços de referência da cidade, sublinhando a relevância contemporânea desta arquitetura", descreveu a monade.

"A nomeação para a `shortlist` é um reconhecimento importante, não apenas para uma editora recente como nós, mas sobretudo para uma aposta num livro como o `Civitas`, extenso, detalhado e exigente com o leitor. É um prémio de agora para uma persistência que é antiga, uma crença no valor tanto da arquitetura como do próprio livro e da edição", partilhou Daniela Sá.

"CIVITAS / São Paulo" vai ser apresentado durante a Feira do Livro de Frankfurt, que começa hoje e termina no próximo domingo, dia 20 de outubro.

A cerimónia de atribuição dos prémios decorre ao final da tarde de hoje, na Biblioteca do DAM (Deutsches Architekturmuseum).