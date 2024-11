Livro de Maria João Avillez junta Marcelo, Cavaco, Passos, Aguiar-Branco e Gama

Na sessão de apresentação do livro "Eu estive lá -- 50 anos de democracia em conversas", editado pela Dom Quixote, na Culturgest, estiveram também o antigo presidente da Assembleia da República Jaime Gama e o atual, José Pedro Aguiar-Branco.

O anterior ministro das Finanças, Fernando Medina, a antiga presidente do PSD Manuela Ferreira Leite, o presidente de Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, e a conselheira de Estado e presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, foram outros dos presentes.

No fim da sessão, Marcelo Rebelo de Sousa esteve à conversa com Fernando Medina. Depois, passou pelos jornalistas com Aguiar-Branco ao seu lado, escusando-se a prestar declarações.

O livro, que reúne entrevistas realizadas no contexto dos 50 anos do 25 de Abril, foi apresentado por António Feijó, professor catedrático de literatura e presidente do conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian, e por Miguel Morgado, professor de ciência política e ex-assessor político de Passos Coelho, que qualificou Maria João Avillez como "a grande cronista do regime democrático".

Maria João Avillez, atualmente colunista do Observador e comentadora televisiva, iniciou a sua atividade profissional na RTP, foi jornalista do Expresso e trabalhou ou colaborou com diversos órgãos de comunicação social. Entre os seus livros destacam-se três volumes sobre a vida do antigo Presidente da República Mário Soares.

As conversas agora publicadas em livro foram feitas para um `podcast` do Observador, em que entrevistou, entre outros, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o fim do antigo regime, Jaime Gama, sobre o 25 de Abril de 1974, e o historiador Rui Ramos sobre a descolonização.

Pedro Ferraz da Costa, Alípio Tomé Pinto, António Barreto, António Capucho, António Vitorino, Leonor Beleza, Aníbal Cavaco Silva, Artur Santos Silva, José Miguel Júdice, Pedro Passos Coelho, Manuel Braga da Cruz e Helena Matos, Fernando Medina e Paulo Portas completam a lista de entrevistados.