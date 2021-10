Livro dedicado à obra fotográfica de Jorge Guerra percorre seis décadas de atividade

"Ph.06 Jorge Guerra" é o título da obra inserida na série da Imprensa Nacional dedicada à fotografia portuguesa contemporânea, que já contemplou anteriormente artistas como Helena Almeida, Jorge Molder, Paulo Nozolino, Fernando Lemos, José M. Rodrigues e Ernesto de Sousa.

A residir em Toronto há vários anos, o fotógrafo Jorge Guerra fotografou em Lisboa, em 1966 e 1967, onde concebeu o seu primeiro projeto editorial no domínio da fotografia, intitulado "Lisboa, Cidade de Sal e Pedra", e, em 1970, deixou Londres e partiu para Montreal, Canadá, estabelecendo ali residência.

Este livro sobre a sua obra conta com algumas peças inéditas, com texto de Tereza Siza e de Maria do Carmo Serén, no qual, sobre o autor, sublinham: "A par do seu papel de divulgação da fotografia, seja em galeria própria, criação de instituições de ensino e prática, seja em conferências e no complexo da revista OVO, a sua produção fotográfica também corresponde a um bloco em contínua experimentação, absorve técnicas e correntes em criações próprias e inovadoras".

Nascido em Paço de Arcos, em 1936, Jorge Guerra estudou História e Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1956-1960), e cinema na London School of Film Technique (1963-1965), tendo sido bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.

Em 1974 fundou e foi diretor da galeria de fotografia da Cinémathèque Québécoise e coeditor, com Denyse Gérin-Lajoie, da "Le Magazine OVO".

Em Portugal, destacam-se as exposições individuais realizadas na Fundação Calouste Gulbenkian ("Encontros com Narciso", 1989, e "Fotografias de Jorge Guerra", 1991), no Centro Cultural de Belém ("Jorge Guerra, Quarenta anos de Fotografia", 2000) e no Arquivo Municipal de Lisboa -- Fotográfico ("Jorge Guerra, Saudade de Pedra", 2019).

O seu trabalho está representado em várias coleções públicas e privadas, como as do Musée d`Art Contemporain de Montréal, do Musée National des Beaux-Arts du Québec, do Musée Canadien de la Photographie Contemporaine, no Canadá; da Fundación Foto Colectania (Barcelona), em Espanha, da Fundação PLMJ (Lisboa), do Centro Português de Fotografia (Porto), da Coleção de Fotografia Contemporânea do Novo Banco (Lisboa), da Coleção Moderna do Museu Calouste Gulbenkian (Lisboa) e do Arquivo Municipal de Lisboa -- Fotográfico.

A Série Ph. lançou, em segunda edição, os títulos dedicados a Jorge Molder e Paulo Nozolino. O volume dedicado a Helena Almeida encontra-se esgotado.

O novo volume da coleção vai ser lançado na quinta-feira, às 18:00, com a presença do autor, na Biblioteca da Imprensa Nacional, na Rua da Escola Politécnica 135, em Lisboa.