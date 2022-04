Livro "Memórias de uma Falsificadora" dá lugar a uma peça de teatro

Foto: Teatro Municipal São Luíz/DR

Com encenação de Joaquim Horta, "Memórias de uma Falsificadora” é um retrato do quotidiano da luta de muitos anónimos contra a ditadura de Salazar e que está em cena até sábado no Teatro São Luiz, em Lisboa.