No espaço de sete séculos percorrem-se as biografias de quem marca a memória da cidade.





Com esta pesquisa fica-se a conhecer melhor mulheres que tiveram impacto no concelho, muitas delas anónimas, mas que com a sua força marcaram a região e deram-na a conhecer tanto em Portugal como além-fronteiras.





“Mulheres de Beja” é uma obra de Florbela Barão da Silva e Margarida Pereira-Müller com quem falou a repórter Arlinda Brandão..