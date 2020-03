Livro reflete sobre Belém antes da Exposição do Mundo Português e como esta o definiu

Esta exposição, escreve Pedro Rito Nobre, de forma irónica, ao querer comemorar "uma história gloriosa e mitificada", recorreu à "demolição dos registos da história real".

Até então, Belém tivera uma malha urbana própria, que a "cidade histórica" da exposição veio destruir, para "incutir uma visão histórica ficcionada, farta em heróis e vitórias, sucessos e virtudes".

A "história real", porém, estava patente na área então demolida, com "a sua materialização na forma como os núcleos urbanos se desenvolvem, crescem, evoluem".

O autor salienta "a forma rápida" que surpreendeu na época, como os edifícios foram demolidos e, ao mesmo tempo, eram construídos os novos que albergaram a Exposição.

A Exposição do Mundo Português, uma das maiores ações de propaganda da ditadura do Estado Novo, montada com o pretexto de celebrar os 800 anos da nacionalidade e os 300 da restauração da independência, ocupou uma área de 440.000 metros quadrados e foi "construída num tempo recorde, um prodígio".

A área demolida correspondia ao registo de Belém desde o século XVI até ao século XIX, afirma o autor.

Belém, antes da exposição de 1940, era diferente do bairro atual, tinha outras artérias, mantendo-se a rua de Belém como eixo central, a partir do qual se desenvolveu o núcleo urbano com as suas casas e lojas.

A atual malha urbana belenense é cerca de metade do que existia, afirma o autor, mas a exposição assim a definiu.

Um dos capítulos do livro, reflete sobre a "renovação urbana" desta área da capital portuguesa e questiona-a.

O autor cita o edifício n.º 138, da rua de Belém, do século XVI, e que, tal como outros demolidos, datava "das épocas glorificadas" na Exposição, ou seja, "demoliram-se [edifícios] da própria época celebrada, para criar uma paisagem urbana efémera".

A Exposição do Mundo Português, que decorreu de 23 de junho a 02 de dezembro de 1940, acabou assim por definir o caráter que ainda hoje se expressa em Belém, conclui o autor.

"Belém e a Exposição do Mundo Português" acompanha a exposição "Belém, Demolir para Encenar", que o Padrão dos Descobrimentos inaugurou em fevereiro, e que tem em Pedro Rito Nobre o seu comissário.

Pedro Rito Nobre é licenciado em Arquitetura pela Universidade Moderna de Lisboa (2004), e iniciou a atividade profissional na Unidade de Projeto de Alfama, gabinete da Câmara de Lisboa para reabilitação, `latu sensu`, daquele bairro.

Desde 2006, desenvolve a sua atividade profissional nas várias fases de projeto e obra, e, atualmente, assume a direção técnica e criativa da Esfera de Imagens, simultaneamente, ateliê de arquitetura e empresa de construção/reabilitação.

O arquiteto é mestre em Património, variante Património Urbano, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, cuja dissertação de mestrado, defendida em janeiro de 2011, corresponde à obra agora publicada pelos Livros Horizonte.

A apresentação do livro "Belém e a Exposição do Mundo Português. Cidade, Urbanidade e Património Urbano" estava anunciada para hoje, no Padrão dos Descobrimentos, entretanto encerrado até 03 de abril, no contexto do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença Covid-19, à semelhança de outros equipamentos da Câmara Municipal de Lisboa.

A mostra "Belém, Demolir para Encenar" deve decorrer até maio. Inclui fotografias, documentos escritos, objetos tridimensionais, como maquetas, e filmes.

O encerramento de equipamentos municipais, para responder à epidemia da Covid-19, foi decidido pela Câmara de Lisboa na passada terça-feira. Na altura, a autarquia declarou que "estas medidas estão sujeitas a avaliação permanente", tendo a sua vigência sido definida, para já, de 11 de março a 03 de abril.