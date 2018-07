Livro sobre a crise no Mediterrâneo representa Portugal em festival na Suécia

Lusa05 Jul, 2018, 11:16 | Cultura

O livro "Clube Mediterrâneo: doze fotogramas e uma devoração", criado a partir de um poema de João Pedro Mésseder com ilustração de Ana Biscaia e tipografia e design de Joana Monteiro vai estar presente no festival sueco, a partir de "uma exposição que apresenta o livro como um cenário", numa instalação que conta com a participação da cenógrafa Filipa Malva, anunciou a editora Xerefé, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a nota, esta obra surgiu a partir de um poema de Mésseder que fala "do drama daqueles que, fugindo à guerra e à pobreza, tentam chegar à Europa pelo Mediterrâneo, mar transformado em cemitério de pessoas refugiadas", abordando "muros, arames farpados e portas fechadas que a Europa" tem oferecido aos refugiados.

Em resposta ao convite que lhes foi feito pela organização do Festival AltCom, Ana Biscaia e Joana Monteiro chamaram Filipa Malva e propõem uma exposição na qual o livro surge "cenografado, portátil e passível de ser transformado em espaço de trabalho (para realização de oficinas de ilustração e tipografia, com a comunidade, baseadas no livro)", esclarece a editora.

"A instalação assenta numa tenda de grande formato (aludindo aos campos de refugiados e às frágeis estruturas onde dormem as pessoas, idosos, crianças, famílias inteiras), onde estarão expostas as reproduções das ilustrações do livro num formato não convencional", acrescenta a Xerefé, referindo que há ainda a possibilidade de Ana Biscaia e Joana Monteiro realizarem algumas sessões de trabalho em escolas de Malmo, durante a sua estadia.

De acordo com a nota de imprensa, o AltCom, que decorre este ano de 23 a 26 de agosto, tem como tema "Como sobreviver a uma ditadura", título de uma exposição coletiva em que a ilustradora Ana Biscaia também vai participar com uma obra inédita.

A editora Xerefé sublinha que a ilustração portuguesa tem tido uma presença regular neste festival sueco, com Marcos Farrajota, em 2010, e o coletivo "Chili com Carne" em 2012 e 2014.

Depois de Malmo, a instalação vai ser apresentada em várias cidades portuguesas, realça a editora.