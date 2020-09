Livros de Shel Silverstein, Dan Brown e Nuno Artur Silva nas novidades infantojuvenis

A "publicação mundial", este mês, de "A Sinfonia dos Animais", o primeiro livro infantojuvenil de Dan Brown, com músicas exclusivas compostas pelo autor e ilustrações de Susan Batori, contará com edição portuguesa da BertrandCírculo.

"Este livro acompanha a história do Maestro Rato, que está a preparar uma grandiosa surpresa sinfónica. À medida que se folheiam as páginas, é possível ouvir as 21 melodias criadas por Dan Brown a partir de uma aplicação para o `smartphone`, que pode ser descarregada gratuitamente".

O livro de Nuno Artur Silva, atual secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, "Síul, Epilif e o Grande Zigomático", ilustrado por Pierre Pratt, é publicado em novembro.

Trata-se de "um livro sobre o que nos faz rir", diz a Bertrand, sobre o "que move a nossa curiosidade", como "pequenos truques dos mágicos com nomes ao contrário e a grande ilusão do Universo". "Mais que tudo, é uma história sobre a mais valiosa das magias: a amizade", adiantou a Bertrand.

A estreia portuguesa da australiana Anna Pignataro acontece este mês, com a publicação de "Eu Sou a Ágata", uma nova personagem do universo infantojuvenil, cujas "histórias ensinam que nunca devemos deixar de ser nós próprios".

Ainda este mês, é publicado "Um Dia Fantástico com a Peppa", de Neville Astley e Mark Baker, que inclui 12 ímanes que ajudam a criar "mais uma história com a Porquinha Peppa" e, em novembro, sairá "A Peppa Vai Dançar".

No final do mês, serão publicados os primeiros livros da coleção "Lobito Azul", da autoria dos franceses Daniel Picouly e Frédéric Pillot. Os títulos a sair são "O Lobito Azul Não Quer ir Para a Cama!" e "O Lobito Azul Quer um Penico com Rodinhas".

Do também compositor e cartunista norte-americano Shel Silverstein (1930-1999), será publicado, em outubro, "O Pedaço que Falta Encontra o Grande O", um livro "poético, profundo, divertido e tocante", assinala a Bertrand, que inaugurou esta série dedicada ao autor, no ano passado, com "O Pedaço que Falta".

Escritor, poeta, dramaturgo, ilustrador, cartunista e músico norte-americano, autor histórico e de referência da literatura para a infância, que marcou a sua modernidade, na conjugação da ilustração com o texto, está traduzido em mais de 30 línguas, foi distinguido com dois Grammys, e esteve nomeado para Globos de Ouro e Óscares.

Silverstein tem alguns dos seus mais importantes livros editados em Portugal, como "A Árvore Generosa"~, que faz parte do Plano Nacional de Leitura, e "Quem Quer um Rinoceronte Barato?", na coleção da Bruaá Editores, a que se junta agora a sequência "O Pedaço que Falta", pela Bertrand.

Em outubro também, será publicado novo volume da coleção "Mortina", de Barbara Cantini, já traduzida para 23 idiomas. Desta feita sairá "Mortina e o Namorado Fantasma".

No mesmo mês será editado o livro "Abre a Porta, Toupeirinha!", de Orianne Lallemand e Claire Frossard, que aborda o tema da solidariedade, e, em novembro, "Feliz Natal, Toupeirinha".

Serão ainda editados dois volumes da coleção "As Primeiras Imagens", que propõe livros em cartão, com cantos arredondados e capas almofadadas.

"É Hora do Banho!" e "É Hora de Comer!" são os dois títulos a editar que "apresentam 14 objetos em cores vibrantes e num traço amoroso, resultando em excelentes `primeiros dicionários visuais`, para bebés a partir dos 18 meses".

"O Regresso da Telma, o Unicórnio", de Aaron Blabey, segundo volume sobre a personagem Telma, em que se desvenda o mistério deixado em aberto em "Telma, o Unicórnio".

A encerrar o ano é publicado o livro "Tesouros Escondidos", de Lara Hawthorne, que aborda universos tão distintos como o Espaço, as profundezas dos oceanos, a selva e a savana, a civilização do Antigo Egito e uma cidade moderna, onde "há mais de 300 tesouros escondidos".