Lobo Antunes, Hélia Correia e Germano Almeida na feira do livro de Guadalajara

Lusa15 Jun, 2018, 13:28 | Cultura

De acordo com o comissariado da Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara 2018, os autores portugueses António Lobo Antunes e Hélia Correia, e o cabo-verdiano Germano Almeida, vencedor do Prémio Camões 2018, vão estar entre os mais de 40 escritores de vários géneros literários que estarão presentes.

Mas a mostra portuguesa que vai marcar presença no México no final do ano não se fica apenas pela literatura, incluindo também cinema, teatro, música, bailado, exposições, gastronomia, turismo e indústrias criativas.

Todos os conteúdos portugueses e em língua portuguesa previstos para a FIL de Guadalajara vão ser apresentados de forma mais detalhada na segunda-feira, numa cerimónia oficial que contará com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Além dos governantes, estarão também presentes a comissária para a participação de Portugal, Manuela Júdice, e a diretora da FIL no México, Marisol Schulz.

A FIL Guadalajara é o maior evento literário da América Latina e o segundo maior do mundo. Conta anualmente com mais de 800 mil visitantes, repartidos pelos nove dias, mais de 700 autores, 2 mil selos editoriais, e cerca de 600 apresentações de livros.