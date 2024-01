Lisboa, 23 de janeiro de 1524. A data não é certa, mas ganha força com o estudo de um soneto do poeta onde é feita uma alusão a um eclipse solar visível em Portugal um ano antes do nascimento. Para assinalar a data, a Câmara do Porto expõe a partir de amanhã edições raras do poeta. Uma delas é uma primeira edição de Os Lusíadas publicada em 1572.