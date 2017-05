Luiz Caracol "Falhou na Dança" mas acertou em "Metade e Meia"

Luiz Caracol assume uma mestiçagem muito própria, entre sonoridades de Portugal, Brasil e África. O autor tocou, entre outros, com Sara Tavares, Tito Paris, Jorge Drexler e Fernanda Abreu.



Depois do sucesso do primeiro álbum Devagar, que apresentou nos EUA e em show case oficial na EXIB Música Iberoamericana, tem vindo a tocar em Portugal, Espanha e Brasil.



A promoção do novo trabalho teve concertos em todo o país e fecha agora dia 25 de maio no Porto, na Casa da Música, e dia 26 em Lisboa no Cinema S. Jorge.