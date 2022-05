Lusíadas em "leitura continuada" por 145 pessoas numa maratona de sete horas em Madrid

A embaixada de Portugal em Espanha, em parceria com a Universidade Complutense de Madrid, promove esta "leitura continuada", que começou às 11:20 locais e termina quase sete horas depois, às 18:14.

"Quisemos pensar numa forma diferente de comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa", disse à Lusa o embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes, que confessou ter-se "inspirado" numa prática habitual em Espanha, nomeadamente na "leitura continuada" da obra Dom Quixote de la Mancha, um livro escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes em 1605.

O diplomata português referiu a "complementaridade" entre os dois grandes clássicos, com o espanhol a relatar acontecimentos ocorridos nas planícies de Castela, enquanto o português fazia o mesmo em viagens nos mares de todo o mundo.

A leitura em português e em espanhol decorre lugar na Sala de Atos da Faculdade de Filologia da Universidade Complutense, onde 145 leitores vão, na sua maior parte, subindo ao palco de forma `presencial`, tendo também havido algumas participações `online` e outras `pré-gravadas`.

Participam nas comemorações em Madrid, entre outros e nestes casos com leituras pré-gravadas, o ministro da Cultura português, Pedro Adão e Silva, os ministros da Educação de Portugal e Espanha, João Costa e Pilar Alegria.

"Este evento é uma forma de promover a língua portuguesa", afirmou o embaixador de Cabo Verde em Madrid, Ney Cardoso, insistindo que "a melhor forma de proteger a língua é fazer coisas como esta".

A terceira edição do Dia Mundial da Língua Portuguesa está hoje a ser assinalada através de 139 atividades em 52 países, com Angola e o Brasil a assumirem os principais destaques entre um conjunto de eventos espalhados por quatro continentes.

Este dia, proclamado pela 40.ª assembleia geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em novembro de 2019, comemora-se este ano, pela primeira vez, de forma próxima da normalidade, após as limitações causadas pela pandemia de covid-19 nos últimos dois anos.

A língua portuguesa é a quarta mais falada no mundo como língua materna, a seguir ao mandarim, inglês e espanhol, é falada atualmente por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes, 3,7% da população mundial, prevendo as estimativas das Nações Unidas que, em menos de 30 anos, possa alcançar cerca de 400 milhões de falantes.

"Este dia é uma oportunidade para inscrever a língua portuguesa nas diversas agendas globais, sejam elas culturais, académicas, diplomáticas ou até económicas, afirmando-se a sua importância estratégica", considerou o Governo português, numa nota divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Os Lusíadas, a maior obra de poesia épica em língua portuguesa, foi escrito pelo português Luís Vaz de Camões, provavelmente iniciado em 1556 e concluído em 1571, tendo sido publicada em Lisboa em 1572.

O poema conta histórias sobre as perigosas viagens marítimas e a descoberta de novas terras, povos e culturas, exaltando o heroísmo de Vasco da Gama, um navegador e aventureiro que fez a primeira viagem por mar entre a Europa e a Índia no final do século XV.