Lusodescendente nomeado para Óscar de Guarda-Roupa no "momento mais alto da carreira"

Lusa12 Fev, 2018, 10:20 | Cultura

"Dá-me um orgulho enorme ao saber que o meu trabalho é reconhecido desta forma, pois trabalho bastante em tudo o que me envolvo. É fantástico ser nomeado", afirmou hoje à agência Lusa Luís Sequeira.

Filho de emigrantes de Lisboa, o lusodescendente reconhece que este "é o ponto alto de 30 anos de carreira" e mostra-se com algumas expectativas de receber o galardão.

"Inicialmente ingressei no mundo da moda. Com o passar do tempo, abri um estabelecimento comercial com uma coleção de homem e de mulher. Mas era uma vida muito sossegada, e queria ter algo com mais. Como tinha uns amigos que estavam a trabalhar num filme de (David) Cronenberg. Eles aconselharam-me a ingressar naquela área", explicou.

A carreira começou "numa posição baixa, de aprendizagem", como assistente de guarda-roupa de Mean Girls (1994) e Cinderella Man (2005) mas desde o princípio "adorou" e nunca mais pensou em desistir.

"Estive a fazer um filme chamado Mama (2013) com Andy Muschietti. A atriz Jessica Chastain em vez de ter uma madeixa ruiva tinha o cabelo preto. Ela desempenhava o papel de uma artista alternativa. Estava a fazer os últimos pontos a meio da prova quando abrimos a porta e estava lá o Guilherme del Toro. Ele viu-a com a madeixa, e com aquela roupa, e mostrou-se admirado", contou.

A partir dessa altura, o realizador Guilherme del Toro requisitou os serviços do luso-canadiano por diversas situações.

"Desde essa altura que sempre gostou do meu trabalho. Depois pediu-me para trabalhar com ele no The Strain, uma série de três anos. Ele foi o realizador do primeiro episódio e noutras partes mais de fantasia", disse.

Foi precisamente em 2016 que o realizador o convidou para trabalhar num "filme dos anos 60": 'A Sombra da Água'.

"Foi um sonho tornado realidade, porque enquanto estava a trabalhar nas séries, ele realizou o Pacific Rim (2013) e Crimson Peak (2015). Queria trabalhar com ele num filme, e concretizou-se", declarou.

O lusodescendente também foi nomeado para o melhor guarda-roupa dos prémios BAFTA, e ainda para o 'Costume Designers Guild Awards' de melhor guarda-roupa, em 'A Forma da Água'.

"Em termos de futuro gostava de participar num filme história sobre a cidade de Lisboa, algo que me inspira bastante", concluiu.

Também o editor de som de Toronto, o luso-canadiano Nelson Ferreira está nomeado para o Óscar de Melhor Montagem de Som por 'A Forma da Água'.

A 90.ª edição dos Óscares realiza-se a 4 de Março, em Los Angeles, no Estados Unidos.